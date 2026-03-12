Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 29 марта Общество

С 29 марта меняется график движения ряда пригородных поездов. Корректировки затронут поезда, курсирующие по направлениям Заволжье, Семенов, Керженец, Шахунья, Ветлужская, Тарасиха, Арзамас, Пильна, Гороховец, Вязники и другим маршрутам. Также опубликован летний график для отдельных рейсов, сообщается на сайте ВВППК.

Заволжье — Нижний Новгород

№ 6403: Отправление из Заволжья-Пасс. в 04.42, прибытие на станцию Н.Н.-Моск в 06.25.

№ 6407: Отправление в 06.48, прибытие в 08.17.

№ 6458: Отправление со станции Н.Н.-Моск в 15.08, прибытие в Заволжье-Пасс в 16.33.

Фролищи — Ильино

№ 6943: Отправление в 07.30, прибытие в 08.16.

Шахунья — Нижний Новгород

№ 6563: Отправление в 18.00, прибытие в 21.39.

№ 6511: Отправление в 04.15, прибытие в 07.57.

Семенов — Нижний Новгород

№ 6555: Отправление в 18.12, прибытие в 19.21.

№ 6513: Отправление в 07.30, прибытие в 08.40.

№ 6613: Отправление в 07.58, прибытие в 08.58.

№ 6521: Отправление в 10.02, прибытие в 11.19.

№ 6533: Отправление в 14.03, прибытие в 15.13.

№ 6639: Отправление в 15.45, прибытие в 16.58.

№ 6541: Отправление в 16.11, прибытие в 17.16.

Керженец — Нижний Новгород

№ 6501: Отправление в 04.22, прибытие в 05.49.

№ 6503: Отправление в 04.58, прибытие в 06.23.

№ 6505: Отправление в 05.34, прибытие в 06.56.

№ 6509: Отправление в 06.10, прибытие в 07.32.

Ветлужская — Нижний Новгород

№ 6507 "Ветлужская – Н. Новгород": Отправление в 05.06, прибытие в 07.09.

Тарасиха — Нижний Новгород

№ 6643: Отправление в 16.42, прибытие в 17.31.

№ 6547: Отправление в 17.10, прибытие в 17.58.

Нижний Новгород — Арзамас 2

№ 6713/6714: Отправление в 13.00, прибытие в 16.03.

Дополнительные рейсы

30 марта, а также 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля 2026 года будут курсировать:

№ 6703/6704 "Арзамас 2 – Н. Новгород". Отправление в 04.39, прибытие в 07.26.

№ 6705/6706 "Н. Новгород – Арзамас 2". Отправление в 07.10, прибытие в 10.12.

№ 6813/6814 "Арзамас 2 – Н. Новгород". Отправление в 07.51, прибытие в 10.28.

Летние поезда

В летний период будут курсировать:

