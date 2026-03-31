Детсад №19 снесут после подписания договора о КРТ по ИТ-кварталу Общество

Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Здание детского сада №19 в Нижнем Новгороде планируется демонтировать после подписания договора о комплексном развитии территории под ИТ-квартал. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.

Инвестора для реализации проекта определят по итогам торгов. В конкурсной документации предусмотрят обязательство компенсировать в бюджет средства, связанные с закрытием дошкольного учреждения.

Сейчас в детском саду работают шесть групп, которые посещают 85 воспитанников. После прекращения деятельности учреждения в рамках проекта КРТ всех детей переведут в другие детские сады Нижегородского района — №230, №226 (2-й корпус), №181, №9 и №135.

Вместе с тем в соседнем ЖК "Дом на Барминской" запланировано строительство нового детского сада. Проектная документация уже направлена на проверку в управление госэкспертизы. Получение заключения ожидается во втором квартале 2026 года.

В облправительстве также отметили, что в ближайшие годы в Нижегородской области в рамках проектов комплексного развития территорий за счет инвесторов появятся новые социальные объекты. На сегодняшний день подписаны договоры на строительство более 20 детских садов.

Ранее был утвержден мастер-план КРТ по созданию ИТ-квартала площадью 3,36 гектара. Речь идет об участке в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда.



Согласно документации, в границах территории расположены объекты капитального строительства, подлежащие сносу. Всего планируется демонтировать 14 жилых домов, а также ряд нежилых зданий, включая детский сад №19 на улице Малая Ямская и хозяйственные постройки при нем.

Проект предполагает возведение 76,5 тысячи кв. метров коммерческих площадей, предназначенных для представителей ИТ-сферы. Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, создание ИТ-квартала реализуется в рамках стратегии по формированию масштабного центра притяжения для специалистов и студентов со всей России.