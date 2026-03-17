Никитин подписал постановление о КРТ для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области

Нижегородский губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде. Участок расположен в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда.

Проект предусматривает строительство 76,5 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, ориентированной на специалистов ИТ-отрасли, включая разработчиков в сферах искусственного интеллекта, интернета вещей и кибербезопасности. Кроме того, инвестор займется реставрацией трех объектов культурного наследия и двух ценных исторических зданий.

Как отметил Глеб Никитин, проект ИТ-квартала является частью стратегии по формированию крупного центра притяжения для специалистов и студентов со всей страны. В его периметр войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании ИКС-Холдинг, а ядром станет уже строящийся ИТ-кампус "Неймарк".

"В ИТ-квартале разместятся офисы крупнейших компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура", — подчеркнул губернатор.

После определения инвестора планируется разработать документацию по планировке территории и архитектурно-градостроительный облик будущей застройки. Также в рамках проекта за счет инвестора предполагается улучшить жилищные условия жителей домов общей площадью около 5 тысячи квадратных метров.

По словам замгубернатора Сергей Морозов, проект будет реализован в два этапа: первый — между улицами Малой Ямской и Ильинской, второй — между улицами Большие Овраги и Маслякова. Торги по первому участку площадью 3,36 гектара планируется провести до конца второго квартала 2026 года.

Морозов добавил, что создание ИТ-квартала предполагает не только развитие образования или бизнеса, но и синергию взаимосвязанных проектов с формированием комфортной городской среды. По его словам, инициатива должна "перезагрузить деловую активность в историческом центре Нижнего Новгорода с учетом его градостроительного контекста".

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал в 2025 году по поручению Владимир Путин.

Напомним, что в марте губернатор Глеб Никитин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили, в том числе, реализацию проекта ИТ-кампуса.