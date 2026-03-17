Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

Никитин подписал постановление о КРТ для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде

17 марта 2026 14:42 Общество
Никитин подписал постановление о КРТ для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде

Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области

Нижегородский губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде. Участок расположен в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда.

Проект предусматривает строительство 76,5 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, ориентированной на специалистов ИТ-отрасли, включая разработчиков в сферах искусственного интеллекта, интернета вещей и кибербезопасности. Кроме того, инвестор займется реставрацией трех объектов культурного наследия и двух ценных исторических зданий.

Как отметил Глеб Никитин, проект ИТ-квартала является частью стратегии по формированию крупного центра притяжения для специалистов и студентов со всей страны. В его периметр войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании ИКС-Холдинг, а ядром станет уже строящийся ИТ-кампус "Неймарк".

"В ИТ-квартале разместятся офисы крупнейших компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура", — подчеркнул губернатор.

После определения инвестора планируется разработать документацию по планировке территории и архитектурно-градостроительный облик будущей застройки. Также в рамках проекта за счет инвестора предполагается улучшить жилищные условия жителей домов общей площадью около 5 тысячи квадратных метров.

По словам замгубернатора Сергей Морозов, проект будет реализован в два этапа: первый — между улицами Малой Ямской и Ильинской, второй — между улицами Большие Овраги и Маслякова. Торги по первому участку площадью 3,36 гектара планируется провести до конца второго квартала 2026 года.

Морозов добавил, что создание ИТ-квартала предполагает не только развитие образования или бизнеса, но и синергию взаимосвязанных проектов с формированием комфортной городской среды. По его словам, инициатива должна "перезагрузить деловую активность в историческом центре Нижнего Новгорода с учетом его градостроительного контекста".

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал в 2025 году по поручению Владимир Путин.

Напомним, что в марте губернатор Глеб Никитин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили, в том числе, реализацию проекта ИТ-кампуса. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Глеб Никитин КРТ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных