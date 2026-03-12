Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Экономика

В Нижнем Новгороде утверждают границы правительственного квартала на Сенной

12 марта 2026 07:34 Экономика
В Нижнем Новгороде утверждают границы правительственного квартала на Сенной

Фото: "ProСтратегию"

В Нижнем Новгороде градостроительную карту могут дополнить новым участком комплексного развития территории под строительство правительственного квартала на площади Сенной. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте корректировок правил землепользования и застройки, опубликованном на сайте мэрии.

Документ предлагает отобразить на карте зону КРТ в границах улиц Большой Печерской, Максима Горького и Сеченова. Общественные обсуждения по проекту продлятся до 20 марта. 

Согласно представленной схеме, один из участков расположен ближе к улице Большой Печерской, второй — в районе улиц Ковалихинской и Ковровской. 

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Напомним, проект КРТ правительственного квартала утвердили в августе 2025 года. Общая площадь территории под застройку составляет около 11 гектаров. Она ограничена улицами Большой Печерской, Сеченова, Тургенева, Максима Горького, Бойновским переулком и Ковалихинским оврагом. 

Одним из ключевых объектов станет 150-метровый небоскреб с прямым выходом к будущей станции метро, которая войдет в продолжение Автозаводской линии. Кроме деловой застройки, в квартале предусмотрены школа на 1000 мест, детский сад на 180 воспитанников и поликлиника на 50 посещений в смену. Завершить реализацию проекта планируется к 2030 году.

Ранее власти региона заявляли о намерении уже в первом квартале этого года выставить на торги часть территории площадью 2,93 га. По информации властей, на нем нет объектов, подлежащих сносу, что позволит быстрее приступить к строительству. Победителю торгов предстоит возвести около 193,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Из этого объема 47 тысяч "квадратов" придется на жилье, 40 тысяч — на коммерческие помещения. Также инвестор обязан будет создать улично-дорожную сеть и инженерную инфраструктуру.

Добавим, что рядом с будущим правительственным кварталом на улице Тургенева запланировано строительство двух многоквартирных домов высотой до 25 и 15 этажей, а также административно-офисного здания до 18 этажей с подземной парковкой. Застройщиком выступает ООО "СЗ "Стриар". Проект реализуется в рамках договора о комплексном развитии территории от 18 августа 2025 года. 

