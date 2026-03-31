Земельные участки бойцам СВО могут заменить выплатами в Нижегородской области

Можно ли требовать долю в родительской квартире
В Нижегородской области изучают возможность введения денежных компенсаций вместо предоставления земельных участков участникам СВО. Об этом сообщил Василий Суханов в ходе интернет-конференции ИА "НТА-Приволжье".

С октября 2023 года по февраль 2026 года поступило около 3,7 тысячи заявлений от участников СВО и членов их семей на получение земли. На сегодняшний день более 850 заявителей уже получили участки, тогда как примерно 2,3 тысячи человек продолжают ожидать своей очереди.

Суханов напомнил, что во исполнение распоряжения президента РФ от 6 июня 2023 года о дополнительных мерах поддержки военнослужащих и их семей в сентябре 2023 года были внесены изменения в региональный закон. Эти поправки закрепили порядок бесплатного предоставления земли участникам СВО для ведения личного подсобного хозяйства.

В ноябре 2024 года был принят еще один нормативный акт. С 1 ноября того же года он ввел механизм земельных сертификатов для граждан, заключивших контракт с Минобороны в регионе для участия в СВО.

Сейчас власти оценивают целесообразность альтернативной меры поддержки – предоставления денежных выплат вместо земельных участков. По состоянию на конец февраля 2026 года общая потребность региона в земельных участках оценивается примерно в 13,3 тысячи. Из них около 2,3 тысячи предназначены для награжденных госнаградами участников СВО и их семей, а еще почти 11 тысяч — для обладателей земельных сертификатов.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе сформировали 400 участков для семей и бойцов СВО. 

