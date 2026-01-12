Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

400 многодетных семей получили жилищные сертификаты в Нижегородской области

12 января 2026 17:56 Общество
400 многодетных семей получили жилищные сертификаты в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году более 1,1 тысячи нижегородских многодетных семей получили земельные участки, а еще 400 - жилищные сертификаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

"Поддержка семей и детства — абсолютный приоритет в работе нижегородского правительства. Земельные участки предоставляются многодетным семьям уже более десяти лет, и эта мера по-прежнему востребована. С момента принятия профильных законов в регионе выдано свыше 9,7 тысячи участков", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Поддержка семей с детьми является одной из приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, в том числе в национальном проекте "Семья". В регионе также реализуется комплекс инициатив в рамках Пятилетия семьи, запущенного по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина.

Многодетные семьи могут получить участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Альтернативной формой поддержки является жилищный сертификат — единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Средства можно направить на покупку жилья, погашение ипотеки или участие в долевом строительстве на территории Нижегородской области.

По словам замгубернатора Егора Полякова, с 2020 года в регионе было выдано более 1 900 таких сертификатов.

Подать заявление на получение участка или сертификата можно разными способами: лично в министерство имущественных и земельных отношений или муниципальную администрацию, по почте, через доверенное лицо, а также в электронном виде — через портал "Госуслуги" или МФЦ. Это позволяет оформить документы, не выходя из дома.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов подчеркнул, что получение сертификатов и участков — одна из наиболее значимых мер поддержки. Сейчас в правительстве готовят очередные поправки в действующее законодательство, которые планируют внести в Законодательное собрание в 2026 году.

В правительстве напомнили, что с 2018 года в Нижегородской области принят ряд нормативных актов, упростивших порядок получения участков. В частности, многодетным семьям начали передавать землю сразу в собственность, без оформления аренды. С 2020 года появилась возможность выбрать вместо участка жилищный сертификат. В 2024 году были внесены дополнительные изменения, в том числе с учетом предложений жителей. Так, граждане получили право предлагать земельные участки в конкретных сельских населенных пунктах, где, например, уже проживают их родственники или друзья.

Ранее сообщалось, что нижегородкам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Многодетные семьи Нацпроект Семья
