В Богородском округе сформировали 400 участков для семей и бойцов СВО Общество

Фото: Олег Булыгин

В деревне Хабарское Богородского муниципального округа сформировано более 400 земельных участков для многодетных семей и участников СВО. Работу провело министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Площадь участков составляет от 950 до 1 200 квадратных метров. Землю планируется предоставить для ведения личного подсобного хозяйства.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что благодаря сформированным участкам регион сможет существенно сократить очередь среди многодетных семей и участников СВО. Он подчеркнул, что документацией по планировке территории предусмотрено создание социальной и спортивной инфраструктуры, а участки под строительство детского сада и спортивных объектов уже зарезервированы. Жеребьевки, по его словам, начнутся со второго квартала 2026 года.

Поддержка семей с детьми остается одной из ключевых задач государственной политики, в том числе в рамках нацпроекта "Семья". Кроме того, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе реализуется комплекс мер поддержки в рамках Пятилетия семьи.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов назвал территорию у деревни Хабарское перспективной для дальнейшего развития. По его словам, создаваемая инфраструктура будет доступна всем жителям.

Ранее региональный минград утвердил документацию по планировке территории, включающую проект планировки и межевания в Хабарском.

Проект предусматривает создание комфортной среды для жизни. В деревне планируется строительство детского сада на 160 мест, спортивного зала, открытой спортплощадки и фельдшерского пункта. Транспортную доступность намерены улучшить за счет строительства автомобильной дороги между деревнями Хабарское и Трестьяны, а также модернизации улично-дорожной сети внутри поселка. Общая протяженность новых дорог превысит два километра.

Отдельным направлением станет развитие туристической зоны с базами отдыха и детским лагерем. Реализация этой части проекта предусмотрена поручением губернатора.

С 2018 года в регионе принят ряд нормативных решений, упрощающих предоставление земли многодетным семьям. В частности, участки стали передавать сразу в собственность без заключения договора аренды. С 2020 года семьи, имеющие право на бесплатный участок для индивидуального жилищного строительства, могут вместо земли выбрать сертификат на улучшение жилищных условий.

В 2024 году был принят дополнительный пакет изменений, в том числе по предложениям жителей. Среди инициатив — возможность предоставления участков, которые граждане самостоятельно нашли в конкретных сельских населенных пунктах, например рядом с местом проживания родственников или друзей.