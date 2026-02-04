Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Экономика

Завод "РУМО" не смог выплатить 17 млн рублей своим работникам

04 февраля 2026 14:30 Экономика
Завод РУМО не смог выплатить 17 млн рублей своим работникам

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский завод "РУМО" вновь попал в поле зрения Гострудинспекции. Причина та же — задолженность по зарплате.

Как сообщили в надзорном ведомстве, за декабрь 2025 года АО "РУМО" задолжало 328 работникам более 17 млн рублей. Инспектор труда предписал предприятию рассчитаться с сотрудниками в установленный срок. Но предписание все еще не исполнено.

"В настоящее время руководством общества предпринимаются меры для взыскания денежных средств, достаточных для погашения задолженности", - уточнили в Гострудинспекции. 

По мере получения денег они будут направляться на погашение долга перед сотрудниками. 

В конце 2025 года сообщалось, что завод выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате.

Также мы рассказывали, что главе Следкома Александру Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя".

