Завод "РУМО" не смог выплатить 17 млн рублей своим работникам Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский завод "РУМО" вновь попал в поле зрения Гострудинспекции. Причина та же — задолженность по зарплате.

Как сообщили в надзорном ведомстве, за декабрь 2025 года АО "РУМО" задолжало 328 работникам более 17 млн рублей. Инспектор труда предписал предприятию рассчитаться с сотрудниками в установленный срок. Но предписание все еще не исполнено.

"В настоящее время руководством общества предпринимаются меры для взыскания денежных средств, достаточных для погашения задолженности", - уточнили в Гострудинспекции.

По мере получения денег они будут направляться на погашение долга перед сотрудниками.

В конце 2025 года сообщалось, что завод выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате.

