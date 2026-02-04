Завод "РУМО" не смог выплатить 17 млн рублей своим работникам

Фото:
Нижегородский завод "РУМО" вновь попал в поле зрения Гострудинспекции. Причина та же — задолженность по зарплате.
Как сообщили в надзорном ведомстве, за декабрь 2025 года АО "РУМО" задолжало 328 работникам более 17 млн рублей. Инспектор труда предписал предприятию рассчитаться с сотрудниками в установленный срок. Но предписание все еще не исполнено.
"В настоящее время руководством общества предпринимаются меры для взыскания денежных средств, достаточных для погашения задолженности", - уточнили в Гострудинспекции.
По мере получения денег они будут направляться на погашение долга перед сотрудниками.
В конце 2025 года сообщалось, что завод выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате.
Также мы рассказывали, что главе Следкома Александру Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+