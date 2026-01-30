Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 января 2026 16:57"ТНС энерго НН" проиграло спор с экс-директором на 785 млн рублей
30 января 2026 10:28У завода "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске сменился гендиректор
29 января 2026 14:57Нижегородская область вошла в число самых устойчивых субъектов РФ
29 января 2026 14:12Проект строительства склада Wildberries в Новинках пока не готов
29 января 2026 13:14Нижегородская компания по выпуску теплового оборудования присоединилась к федпроекту "Производительность труда"
29 января 2026 13:00Рост цен замедлился в Нижегородской области по итогам 2025 года
29 января 2026 12:17Нижегородский экономист Золотов высказался о грядущем росте цен
29 января 2026 11:39Срок подачи заявлений для ответственных нижегородских компаний продлят
29 января 2026 10:43Нижегородцы стали чаще пользоваться услугой по социальной адаптации на рынке труда
28 января 2026 19:15Более 80 000 000 рублей взыскали с выксунской компании по решению суда
Экономика

"ТНС энерго НН" проиграло спор с экс-директором на 785 млн рублей

30 января 2026 16:57 Экономика
ТНС энерго НН проиграло спор с экс-директором на 785 млн рублей

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил кассационную жалобу ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", которое пыталось обжаловать освобождение от долговых обязательств экс-руководителя Василия Ситдикова перед компанией на сумму 785,6 млн рублей.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", бывший директор уже несколько лет живет за границей, а претензия компании основана на погашенной налоговой задолженности за 2016 год.

Юрист Ситдикова пояснила, что суды признали отсутствие вины Ситдикова и признаков умышленных или неосторожных действий. Налоговые декларации, ставшие причиной взыскания крупной недоимки с "ТНС энерго НН", были подписаны руководителем с одобрения совета директоров, общего собрания акционеров и управляющей компании холдинга "ТНС энерго".

Кроме того, суды согласились с отсутствием недобросовестности со стороны Ситдикова, поскольку "ТНС энерго НН" самостоятельно подписывало мировое соглашение с ним о погашении долга, а после ареста бенефициаров компании (Дмитрия Аржанова и членов правления) приняло пассивную позицию. Теперь, поскольку финансовые обязательства с Ситдикова сняты, банкротное дело в отношении него, вероятно, будет прекращено.

Ситдиков пока не планирует возвращаться в Россию и видит причину спора в желании бывшего партнера Дмитрия Аржанова забрать его долю в компании "Редитекс", которая управляет сельскохозпредприятиями. Самого Аржанова и бывших руководителей "ТНС энерго" сейчас судят в Москве по обвинению в хищении 14,5 млрд рублей у "Россетей" путем частичной неоплаты электроэнергии в двух регионах.

Ранее Арбитражный суд завершил процедуру банкротства в отношении экс-главы "ТНС энерго НН" Василия Ситдикова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Суд ТНС Энерго
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2026 11:32Дело Ильи Халтурина снова начали рассматривать в суде
14 января 2026 15:32Генпрокуратура потребовала с экс-сенатора Савельева почти 610 млн рублей
17 декабря 2025 15:12Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных