"ТНС энерго НН" проиграло спор с экс-директором на 785 млн рублей Экономика

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил кассационную жалобу ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", которое пыталось обжаловать освобождение от долговых обязательств экс-руководителя Василия Ситдикова перед компанией на сумму 785,6 млн рублей.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", бывший директор уже несколько лет живет за границей, а претензия компании основана на погашенной налоговой задолженности за 2016 год.

Юрист Ситдикова пояснила, что суды признали отсутствие вины Ситдикова и признаков умышленных или неосторожных действий. Налоговые декларации, ставшие причиной взыскания крупной недоимки с "ТНС энерго НН", были подписаны руководителем с одобрения совета директоров, общего собрания акционеров и управляющей компании холдинга "ТНС энерго".

Кроме того, суды согласились с отсутствием недобросовестности со стороны Ситдикова, поскольку "ТНС энерго НН" самостоятельно подписывало мировое соглашение с ним о погашении долга, а после ареста бенефициаров компании (Дмитрия Аржанова и членов правления) приняло пассивную позицию. Теперь, поскольку финансовые обязательства с Ситдикова сняты, банкротное дело в отношении него, вероятно, будет прекращено.

Ситдиков пока не планирует возвращаться в Россию и видит причину спора в желании бывшего партнера Дмитрия Аржанова забрать его долю в компании "Редитекс", которая управляет сельскохозпредприятиями. Самого Аржанова и бывших руководителей "ТНС энерго" сейчас судят в Москве по обвинению в хищении 14,5 млрд рублей у "Россетей" путем частичной неоплаты электроэнергии в двух регионах.

Ранее Арбитражный суд завершил процедуру банкротства в отношении экс-главы "ТНС энерго НН" Василия Ситдикова.