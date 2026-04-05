Бастрыкину доложат о нарушении прав двух малышей в Нижнем Новгороде

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался возможным нарушением прав детей в Нижнем Новгороде, сообщили в информационном центре силового ведомства.
Поводом для реакции стала информация, появившаяся в СМИ. Там сообщалось о местной жительнице, воспитывающей двоих детей — полутора и трех лет. По данным родственников, несовершеннолетние находятся в условиях, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью малышей.
В региональном управлении Следственного комитета организовали проверку по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Глава Следкома поручил руководителю нижегородского управления Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что в СК возбудили уголовное дело после жалоб на насилие в нижегородском рехабе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+