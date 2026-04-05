Нижегородская "Чайка" вырвала вторую победу в серии Кубка Харламова  

Нижегородская "Чайка" одержала вторую победу в серии с "Ирбисом" в рамках 1/8 финала Кубка Харламова. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Хозяева активно начали матч (6+) и уже к седьмой минуте повели 2:0. Гости попытались сократить отставание в первом периоде. Но шайба останови не пересекла линию ворот.
Во втором периоде "Чайка" сократила отставание. Шайбу забросил защитник Сергей Гурьев. Незадолго до перерыва нижегородцы отправили еще одну шайбу в сетку вместе с сиреной. Однако повтор показал, что она пересекла линию ворот уже после истечения времени периода. Гол оне засчитали.
Сравнять счет удалось в третьем периоде при реализации большинства. Виктор Федоров подставил клюшку под наброс Александра Яценко и восстановил равновесие — 2:2. Затем победную шайбу в матче забросил Ян Мельников.
Отметим, что накануне "Чайка" также оказалась сильнее "Ирбиса", выиграв первый матч серии в овертайме со счетом 3:2. Следующая игра (6+) серии пройдет в Нижнем Новгороде 7 апреля.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" сразится с "Металлургом" в 1/4 финала Кубка Гагарина.
