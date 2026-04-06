Экономика

Спрос безработных нижегородцев на психологическую поддержку вырос в 2 раза

06 апреля 2026 11:20 Экономика
Спрос безработных нижегородцев на психологическую поддержку вырос в 2 раза

Фото: Нижегородский кадровый центр

Более 300 безработных нижегородцев обратились за психологической поддержкой при трудоустройстве в кадровый центр "Работа России" в первом квартале 2026 года. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Получившие такую помощь жители региона впоследствии устроились на работу в крупные промышленные предприятия, организации соцсферы, банковский сектор, административные структуры и малый бизнес.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что рост числа обращений говорит о более осознанном подходе жителей к построению карьеры. Психологическая помощь становится важной частью карьерного консультирования, особенно для тех, кто долго ищет работу или испытывает неуверенность при смене профессии. Пантюхин подчеркнул, что "нижегородцы готовы использовать все доступные инструменты для достижения результата".

Мера поддержки направлена на преодоление факторов, мешающих трудоустройству.

Как сообщила и.о. директора Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Видяева, современный рынок труда требует от соискателей не только профессиональных навыков, но и психологической устойчивости. Чаще всего за поддержкой с начала года обращались граждане в возрасте от 45 до 55 лет — 114 человек, а также от 35 до 45 лет — 105 человек. Такая помощь позволяет адаптироваться к меняющимся условиям рынка, справиться с тревожностью при смене профессии и успешнее проходить собеседования.

Оформить заявку на получение психологической поддержки можно через портал "Работа России" или обратившись в ближайший центр занятости. Дополнительную информацию также публикуют в официальной группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

С 2025 года в России реализуется национальный проект "Кадры", запущенный по поручению президента Владимира Путина. В его состав входят федеральные проекты, направленные на развитие рынка труда и подготовку специалистов в соответствии с потребностями работодателей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область сохраняет один из самых низких уровней зарегистрированной безработицы в стране.

