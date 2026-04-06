Можно ли требовать долю в родительской квартире
Спорт

"Футбол — это всего лишь игра": Мелик-Гусейнов обратился к разъяренным фанатам

06 апреля 2026 11:49 Спорт
Футбол — это всего лишь игра: Мелик-Гусейнов обратился к разъяренным фанатам

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" на своем поле уступил "Ростову" со счетом 0:1 в матче 23-го тура Мир РПЛ. Поражение вызвало резкую реакцию болельщиков. Нижегородские фанаты второй день подряд оставляют негативные комментарии на официальной странице клуба во "ВКонтакте". Многие из них в жесткой форме высказываются как об игроках, так и о тренере.

Часть обсуждений развернулась и в телеграм-канале бывшего гендиректора "Пари НН" Давида Мелик-Гусейнова. Он обратил внимание на активность подписчиков и решил прокомментировать ситуацию.

Мелик-Гусейнов отметил, что в его канале много любителей спорта, и в последнее время там идут "горячие дискуссии" о футболе. Сам матч не смотрел, но узнал о результате по эмоциональной реакции аудитории. Он призвал поддерживать команду независимо от результатов.

"Надо верить в свою команду не только во времена побед, но и в те моменты, когда тяжело", — подчеркнул экс-"нижегородец", добавив, что на исход игр влияет множество факторов, однако человеческие качества не должны зависеть от результата.

Он также напомнил, что "футбол — это всего лишь игра", и призвал болельщиков "беречь друг друга".

Ранее на поражение отреагировал главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский. Он заявил, что ему "очень стыдно за первый тайм", так как команда не смогла выполнить запланированное.

По его словам, базовые элементы — борьба, подборы, закрывания и действия после персональной опеки — были выполнены крайне слабо. "Стыдно перед зрителями, что хотели отдать им больше, чем получилось в итоге", — добавил специалист.

После этого матча "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей. В активе команды 20 очков после 22 сыгранных встреч, при этом до 12-й позиции, позволяющей сохранить место в лиге, не хватает одного балла.

Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
