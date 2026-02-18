На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Экс-глава "Пари НН" Мелик-Гусейнов назначен замдиректора ВШГУ РАНХиГС

18 февраля 2026 09:25 Общество
Экс-глава Пари НН Мелик-Гусейнов назначен замдиректора ВШГУ РАНХиГС

Фото: Александр Воложанин

Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший должность генерального директора футбольного клуба "Пари НН", теперь назначен заместителем директора Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии в Москве. Об этом сообщили в социальных сетях учебного заведения.

Мелик-Гусейнов будет отвечать за направление, связанное с здравоохранением, а также содействовать реализации проектов, направленных на внедрение клиентоориентированного подхода.

"Давид Мелик-Гусейнов является экспертом в области государственного управления и проектного менеджмента, обладающим богатым опытом руководства на федеральном и региональном уровнях", — подчеркнули в ВШГУ Президентской академии.

Ранее Мелик-Гусейнов длительное время работал в Нижегородской области, занимая посты министра здравоохранения и заместителя губернатора. В июле 2023 года он возглавил футбольный клуб "Пари НН", но в сентябре 2025 года покинул эту должность. После своего ухода из "Пари НН" Мелик-Гусейнов совершил путешествие на Кавказ.

В ноябре 2025 года Мелик-Гусейнова не допустили до выборов президента МФС "Приволжье".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

