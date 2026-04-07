Суд отказал в дорасследовании крушения поезда в Нижнем Новгороде

Арбитражный суд Нижегородской области не поддержал иск транспортной прокуратуры к Ространснадзору о проведении дополнительного расследования причин схода грузового поезда в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
Инцидент произошел вечером 19 октября 2023 года на станции Нижний Новгород-Сортировочный. Около 21:20 во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений железнодорожной инфраструктуры зафиксировано не было.
Уже 20 октября вагоны вернули на пути при помощи восстановительного поезда. На место выезжал представитель транспортной прокуратуры.
Ространснадзор в числе возможных причин схода указал нарушения при погрузке. По данным ведомства, продукция компании "Руссоль", одного из крупнейших производителей соли в России, могла быть загружена с нарушениями: предположительно галит намок, попал на колеса и повлиял на работу тормозной системы состава.
В "Руссоли" с такими выводами не согласились и обратились в суд, оспаривая позицию надзорного органа.
В свою очередь, транспортная прокуратура заявила, что проведенные Ространснадзором действия были недостаточными, и настаивала на дополнительной проверке обстоятельств аварии.
