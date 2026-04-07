Происшествия

Суд отказал в дорасследовании крушения поезда в Нижнем Новгороде

07 апреля 2026 10:31 Происшествия
Суд отказал в дорасследовании крушения поезда в Нижнем Новгороде

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Арбитражный суд Нижегородской области не поддержал иск транспортной прокуратуры к Ространснадзору о проведении дополнительного расследования причин схода грузового поезда в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Инцидент произошел вечером 19 октября 2023 года на станции Нижний Новгород-Сортировочный. Около 21:20 во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений железнодорожной инфраструктуры зафиксировано не было.

Уже 20 октября вагоны вернули на пути при помощи восстановительного поезда. На место выезжал представитель транспортной прокуратуры.

Ространснадзор в числе возможных причин схода указал нарушения при погрузке. По данным ведомства, продукция компании "Руссоль", одного из крупнейших производителей соли в России, могла быть загружена с нарушениями: предположительно галит намок, попал на колеса и повлиял на работу тормозной системы состава.

В "Руссоли" с такими выводами не согласились и обратились в суд, оспаривая позицию надзорного органа.

В свою очередь, транспортная прокуратура заявила, что проведенные Ространснадзором действия были недостаточными, и настаивала на дополнительной проверке обстоятельств аварии. 

Ранее сообщалось, что следовавший через Нижний Новгород поезд задержался на 4 часа из-за поломки во Владимирской области. 

