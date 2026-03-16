Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
"Аэрофлот" оштрафовали за нарушения при задержках рейсов в Нижнем Новгороде

Аэрофлот оштрафовали за нарушения при задержках рейсов в Нижнем Новгороде

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Проверку провела Нижегородская транспортная прокуратура после поступивших обращений от граждан.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае и июле 2025 года в аэропорту имени В.П. Чкалова из-за ограничений на использование воздушного пространства были надолго задержаны рейсы в Анталью и Москву. Во время ожидания вылета пассажирам не вовремя предоставили горячее питание, а также не организовали размещение в гостинице.

По итогам проверки транспортный прокурор внес представление руководителю авиакомпании. По требованию надзорного ведомства приняты меры, направленные на предотвращение подобных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, Роспотребнадзор, рассмотрев материалы транспортной прокуратуры, привлек авиакомпанию к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ — за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Компании назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщил источник, нарушителем является авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее за аналогичные нарушения оштрафовали авиакомпанию Nordwind.

