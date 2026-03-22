Следовавший через Нижний Новгород поезд задержался на 4 часа из-за поломки Общество

Фото: Александр Воложанин

Пассажирский поезд №64, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Самара через Нижний Новгород, выбился из графика из-за технической неисправности. Задержка в пути составила около четырех часов.

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, утром 22 марта состав был вынужден остановиться на станции Ковров во Владимирской области. Причиной стала поломка электровоза.

Для устранения проблемы к поезду направили резервный локомотив из Владимира. После его прибытия состав смог продолжить движение.

С опозданием поезд прибыл на станции Дзержинск, Нижний Новгород и Арзамас. Во время ожидания пассажирам предоставили питание.

