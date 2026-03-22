Следовавший через Нижний Новгород поезд задержался на 4 часа из-за поломки

Фото:
Пассажирский поезд №64, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Самара через Нижний Новгород, выбился из графика из-за технической неисправности. Задержка в пути составила около четырех часов.
Как сообщили в пресс-службе ГЖД, утром 22 марта состав был вынужден остановиться на станции Ковров во Владимирской области. Причиной стала поломка электровоза.
Для устранения проблемы к поезду направили резервный локомотив из Владимира. После его прибытия состав смог продолжить движение.
С опозданием поезд прибыл на станции Дзержинск, Нижний Новгород и Арзамас. Во время ожидания пассажирам предоставили питание.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+