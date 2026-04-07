Нижегородцы пожаловались на провал на улице Гоголя

Дыра в асфальте образовалась возле канализационного люка на улице Гоголя,32 в Нижнем Новгороде. Местные жители обращались по этому поводу в коммунальные службы, но там не спешат реагировать.
Прохожим приходится закрывать провал палками, пластиковыми бутылками и чем угодно, лишь бы никто случайно не провалился в эту яму.
Сайт pravda-nn.ru обратился за комментарием в администрацию Нижегородского района. Там сказали, что люк находится в ведении ПАО "Ростелеком". Власти направили обращение в компанию с просьбой устранить провал.
Напомним, что в Нижнем Новгороде ведется ямочный ремонт. Общий объем работ составит 180 тысяч кв. метров. Также сообщалось, что Георгиевский съезд отремонтируют до конца июня.
