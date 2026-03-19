Более 300 млн рублей направят на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на первоочередной ямочный ремонт дорог планируют направить более 300 млн рублей. Общий объем работ составит 180 тысяч кв. метров, сообщили в городской администрации.

Ход ремонта в Нижегородском и Канавинском районах проверил мэр Юрий Шалабаев. В выездном совещании также приняли участие руководители профильных подразделений и муниципальных дорожных предприятий.

По словам мэра, прошедшая зима была аномально снежной, из-за чего активно применялись противогололедные материалы, что сказалось на состоянии дорожного покрытия. Он отметил, что темпы работ снижать не планируется: в 2025 году объем ремонта уже был почти в полтора раза выше, чем годом ранее.

Сейчас в аукционах находится документация на ремонт 180 тысяч квадратных метров дорог. Кроме того, власти намерены дополнительно выделить около 200 млн рублей на так называемый карточный ремонт магистралей, где есть колейность и серьезные дефекты.

Юрий Шалабаев добавил, что за последние годы город закупил около 50 единиц специализированной техники, включая рециклеры, термос-бункеры "Кохер" и установки Patcher. В каждом районе работают бригады, которые занимаются ремонтом круглый год.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, на данный момент в городе уже отремонтировано около 3 тысяч кв. метров дорожного покрытия. В первую очередь работы ведутся на загруженных магистралях и маршрутах общественного транспорта.

"Сейчас используются рециклеры – загружается гранулят, добавляется битум, варится при определённой температуре. Есть метод холодного асфальта, который готовят к работе паяльными лампами, и литой асфальт, когда в установку загружаются специальные паллеты и нагреваются. Пока занимаемся небольшими ямами, а в апреле, когда запустят асфальтовые заводы, приступим к большим объектам", - уточнил чиновник.

Представитель МБУ "Дорожник" Алексей Шилов отметил, что в первую очередь устраняются ямы на крупных улицах, после чего работы перейдут во дворы. Он добавил, что из-за высокой влажности возможны новые трещины.

Его коллега Иван Синёв рассказал, что новая техника позволяет укладывать прочный литой асфальт. В частности, установка "Кохер" готовит смесь при температуре около 190 градусов, и одной загрузки хватает примерно на 30 квадратных метров покрытия.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Нижнем Новгороде отремонтируют 16 км дорог.