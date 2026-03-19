Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2026 17:26
Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев
19 марта 2026 17:20
Нижний Новгород направит 2 млрд рублей на детей и ветеранов
19 марта 2026 17:03
Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях
19 марта 2026 16:49
Трое мужчин провалились под лед в районе Чкаловской лестницы
19 марта 2026 16:39
Нижегородцы могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ
19 марта 2026 16:33
Прямая телефонная линия по профориентации и обучению пройдет в Нижегородской области
19 марта 2026 16:00
Более 300 млн рублей направят на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 15:40
Роботы в дело: "Ростелеком" выводит автоматизацию производств на новый уровень
19 марта 2026 15:03
Карантин по пастереллезу у крупного рогатого скота ввели в Пильнинском округе
19 марта 2026 14:53
Мобильный интернет разогнали в Большом Болдине
Общество

Более 300 млн рублей направят на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде

Более 300 млн рублей направят на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на первоочередной ямочный ремонт дорог планируют направить более 300 млн рублей. Общий объем работ составит 180 тысяч кв. метров, сообщили в городской администрации.

Ход ремонта в Нижегородском и Канавинском районах проверил мэр Юрий Шалабаев. В выездном совещании также приняли участие руководители профильных подразделений и муниципальных дорожных предприятий.

По словам мэра, прошедшая зима была аномально снежной, из-за чего активно применялись противогололедные материалы, что сказалось на состоянии дорожного покрытия. Он отметил, что темпы работ снижать не планируется: в 2025 году объем ремонта уже был почти в полтора раза выше, чем годом ранее.

Сейчас в аукционах находится документация на ремонт 180 тысяч квадратных метров дорог. Кроме того, власти намерены дополнительно выделить около 200 млн рублей на так называемый карточный ремонт магистралей, где есть колейность и серьезные дефекты.

Юрий Шалабаев добавил, что за последние годы город закупил около 50 единиц специализированной техники, включая рециклеры, термос-бункеры "Кохер" и установки Patcher. В каждом районе работают бригады, которые занимаются ремонтом круглый год.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, на данный момент в городе уже отремонтировано около 3 тысяч кв. метров дорожного покрытия. В первую очередь работы ведутся на загруженных магистралях и маршрутах общественного транспорта.

"Сейчас используются рециклеры – загружается гранулят, добавляется битум, варится при определённой температуре. Есть метод холодного асфальта, который готовят к работе паяльными лампами, и литой асфальт, когда в установку загружаются специальные паллеты и нагреваются. Пока занимаемся небольшими ямами, а в апреле, когда запустят асфальтовые заводы, приступим к большим объектам", - уточнил чиновник.

Представитель МБУ "Дорожник" Алексей Шилов отметил, что в первую очередь устраняются ямы на крупных улицах, после чего работы перейдут во дворы. Он добавил, что из-за высокой влажности возможны новые трещины.

Его коллега Иван Синёв рассказал, что новая техника позволяет укладывать прочный литой асфальт. В частности, установка "Кохер" готовит смесь при температуре около 190 градусов, и одной загрузки хватает примерно на 30 квадратных метров покрытия.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Нижнем Новгороде отремонтируют 16 км дорог.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных