Медсестра из Дзержинска предстанет перед судом за фиктивные больничные

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы городской поликлиники, обвиняемой в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
По версии следствия, в 2024 году медицинская сестра одной из поликлиник внесла в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения фиктивные сведения об открытии электронных листов нетрудоспособности местным жителям, которые не обращались за медпомощью и не имели заболеваний. Для этого она использовала учетную запись и электронную подпись врача.
По данным областной прокуратуры, за незаконное оформление больничных женщина получила более 7 тысяч рублей.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации) направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+