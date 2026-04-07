Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Медсестра из Дзержинска предстанет перед судом за фиктивные больничные

07 апреля 2026 18:57
В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы городской поликлиники, обвиняемой в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном СУ СК России. 

По версии следствия, в 2024 году медицинская сестра одной из поликлиник внесла в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения фиктивные сведения об открытии электронных листов нетрудоспособности местным жителям, которые не обращались за медпомощью и не имели заболеваний. Для этого она использовала учетную запись и электронную подпись врача.

По данным областной прокуратуры, за незаконное оформление больничных женщина получила более 7 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации) направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу. 

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника компании по транспортировке автомобилей будут судить в Нижнем Новгороде за коммерческий подкуп и незаконное разглашение коммерческой тайны. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных