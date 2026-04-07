Медсестра из Дзержинска предстанет перед судом за фиктивные больничные

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы городской поликлиники, обвиняемой в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

По версии следствия, в 2024 году медицинская сестра одной из поликлиник внесла в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения фиктивные сведения об открытии электронных листов нетрудоспособности местным жителям, которые не обращались за медпомощью и не имели заболеваний. Для этого она использовала учетную запись и электронную подпись врача.

По данным областной прокуратуры, за незаконное оформление больничных женщина получила более 7 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации) направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.

