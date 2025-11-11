Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

Нижегородца оштрафовали за взлом "Госуслуг" и передачу чужих данных

11 ноября 2025 17:42 Происшествия
Нижегородца оштрафовали за взлом Госуслуг и передачу чужих данных

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. 

Отмечается, что суд вынес приговор на основе доказательств, собранных следователем следственного отдела по городу Бор. 

Как установили следствие и суд, в 2024 году мужчина по просьбе неустановленного лица получил удаленный доступ к личному кабинету другого гражданина на портале "Госуслуги". Получив доступ к персональным данным, он использовал их для входа в аккаунт абонента мобильной связи, где скопировал детализацию телефонных соединений.

Без согласия владельца информации эти данные были переданы третьему лицу. При этом обещанное вознаграждение за совершённые действия фигурант уголовного дела так и не получил.

Нарушение было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься определённой деятельностью сроком на два года.

Ранее сообщалось, что В октябре сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность двух нижегородцев, которые продавали персональные данные, незаконно скачанные из различных баз и интернет-ресурсов, в том числе копии паспортов, номера СНИЛС, ИНН, водительские удостоверения и другие сведения, позволяющие установить личность.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госуслуги Приговор СК
