Нижегородца оштрафовали за взлом "Госуслуг" и передачу чужих данных Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что суд вынес приговор на основе доказательств, собранных следователем следственного отдела по городу Бор.

Как установили следствие и суд, в 2024 году мужчина по просьбе неустановленного лица получил удаленный доступ к личному кабинету другого гражданина на портале "Госуслуги". Получив доступ к персональным данным, он использовал их для входа в аккаунт абонента мобильной связи, где скопировал детализацию телефонных соединений.

Без согласия владельца информации эти данные были переданы третьему лицу. При этом обещанное вознаграждение за совершённые действия фигурант уголовного дела так и не получил.

Нарушение было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься определённой деятельностью сроком на два года.

Ранее сообщалось, что В октябре сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность двух нижегородцев, которые продавали персональные данные, незаконно скачанные из различных баз и интернет-ресурсов, в том числе копии паспортов, номера СНИЛС, ИНН, водительские удостоверения и другие сведения, позволяющие установить личность.