Экс-менеджера осудят в Нижнем Новгороде за подкуп и разглашение тайны

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет бывший сотрудник компании по транспортировке автомобилей по обвинению в коммерческом подкупе и незаконном разглашении коммерческой тайны.

Как сообщили в региональном управлении СК, фигурант занимал должность главного специалиста по реализации и маркетингу. По версии следствия, с 2020 по 2023 год он неоднократно получал деньги от представителей коммерческих организаций.

Следствие считает, что вознаграждение выплачивалось за передачу конфиденциальной информации, которая помогала компаниям выигрывать закрытые тендеры, а также за дальнейшее покровительство. Общая сумма незаконно полученных средств, по данным СК, превысила 1,4 млн рублей.

Противоправные действия выявили следователи СК совместно с сотрудниками управления на транспорте МВД по ПФО.

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

