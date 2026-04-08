Роспотребнадзор: у заболевших жителей Уреня выявлен норовирус

Роспотребнадзор установил причину вспышки кишечной инфекции в Уренском округе Нижегородской области. По данным ведомства, у заболевших жителей выявлен норовирус.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились более 50 человек, шестеро были госпитализированы. В связи с распространением инфекции школы и детсады переведены на дистанционку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле Следственного комитета.
В настоящее время в городе Урень проводится вакцинация населения против гепатита А по эпидемическим показаниям.
Надзорное ведомство также опубликовало рекомендации для жителей с целью минимизации дальнейшего распространения инфекции. В частности, гражданам советуют не использовать воду из неизвестных источников в бытовых целях, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, а при сомнениях в ее качестве — обязательно кипятить.
Кроме того, особое внимание необходимо уделять личной гигиене: тщательно мыть руки после посещения туалета и перед приемом пищи, а также использовать антисептические средства.
При первых симптомах кишечной инфекции специалисты призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
