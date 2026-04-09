Режим повышенной готовности ввели возле дома в Канавине, где жил дядя Горького

Режим повышенной готовности ввели возле дома № 4 по улице Вокзальной из-за его аварийного состояния. Соответствующее постановление подписано городской администрацией 8 апреля.
Решение принято для предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью жителей. Особый режим действует с февраля. Администрации Канавинского района поручено оградить опасную территорию сигнальной лентой, определить силы и средства для устранения аварийной ситуации и уведомить собственников здания о введенных мерах. Также районная администрация должна наладить межведомственное взаимодействие с МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" и совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области организовать постоянный мониторинг состояния объекта.
Здание на Вокзальной построено в начале XX века. Ранее в нем проживал дядя Максима Горького, у которого неоднократно гостил будущий писатель.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели возле аварийного дома №115 на улице Ильинской.
