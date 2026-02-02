Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной

Фото:
В Нижнем Новгороде отменили режим чрезвычайной ситуации возле двух домов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.
С 25 декабря 2025 года режим ЧС прекратил действовать возле дома №42 (литера В) на улице Большой Покровской, введенный 27 апреля 2024 года, а также возле дома №5В на улице Гаражной. Он действовал с 4 сентября 2024 года.
Как уточняется в постановлении, основанием для отмены стало устранение обстоятельств, которые ранее послужили причиной введения режима чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось об отмене режима повышенной готовности на участке возле Мызинского моста, введенный из-за размыва правого берега Оки.
