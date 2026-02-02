В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 11:15Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной
02 февраля 2026 10:57Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна
02 февраля 2026 10:17Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта
02 февраля 2026 10:00Пособия для семей нижегородских срочников выросли на 5,6%
02 февраля 2026 09:47Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород
02 февраля 2026 07:11Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 19:58Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области
01 февраля 2026 16:42Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения
01 февраля 2026 15:16Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
01 февраля 2026 14:39Нижегородцам напомнили, какие прививки надо сделать до поездки в жаркие страны
Общество

Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной

02 февраля 2026 11:15 Общество
Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде отменили режим чрезвычайной ситуации возле двух домов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

С 25 декабря 2025 года режим ЧС прекратил действовать возле дома №42 (литера В) на улице Большой Покровской, введенный 27 апреля 2024 года, а также возле дома №5В на улице Гаражной. Он действовал с 4 сентября 2024 года.

Как уточняется в постановлении, основанием для отмены стало устранение обстоятельств, которые ранее послужили причиной введения режима чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось об отмене режима повышенной готовности на участке возле Мызинского моста, введенный из-за размыва правого берега Оки. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ЧС
Поделиться:
Новости по теме
24 января 2026 09:32Минимущества намерено выставить на торги дом №44 на Большой Покровской
01 января 2026 10:18Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега
26 декабря 2025 08:40Власти отменили особый режим после оползня у канатки в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных