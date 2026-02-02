Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
02 февраля 2026 13:30Нижегородская поликлиника №4 запустила ежемесячную вечернюю диспансеризацию
02 февраля 2026 13:10Нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути
02 февраля 2026 12:34Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 12:18Нижегородский сурок из зоопарка "Лимпопо" проспал День сурка
02 февраля 2026 11:27Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм
02 февраля 2026 11:15Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной
02 февраля 2026 10:57Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна
Общество

Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской

02 февраля 2026 14:15 Общество
Фото: прокуратура Нижегородской области

Режим повышенной готовности в трех квартирах дома № 3 на улице Львовской в Нижнем Новгороде официально отменен. Соответствующее постановление опубликовано администрацией города на официальном сайте.

Напомним, ограничения были введены после хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир второго подъезда в конце октября 2025 года. По предварительной информации, владелец использовал строительный фен для ускорения высыхания краски в закрытом пространстве. В результате взрыва мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Режим повышенной готовности распространялся на квартиры № 31, 32 и 33. 

Также с 25 декабря 2025 года отменены режимы повышенной готовности еще в двух точках Автозаводского района. Их вводили из-за необходимости срочного ремонта ливневой канализации на Молодежном проспекте вблизи дома № 44Б, и в районе перекрестка улиц Толбухина и Спутника. 

Ранее режим повышенной готовности отменили возле Мызинского моста. 

