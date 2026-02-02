Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской

Фото:
Режим повышенной готовности в трех квартирах дома № 3 на улице Львовской в Нижнем Новгороде официально отменен. Соответствующее постановление опубликовано администрацией города на официальном сайте.
Напомним, ограничения были введены после хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир второго подъезда в конце октября 2025 года. По предварительной информации, владелец использовал строительный фен для ускорения высыхания краски в закрытом пространстве. В результате взрыва мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
Режим повышенной готовности распространялся на квартиры № 31, 32 и 33.
Также с 25 декабря 2025 года отменены режимы повышенной готовности еще в двух точках Автозаводского района. Их вводили из-за необходимости срочного ремонта ливневой канализации на Молодежном проспекте вблизи дома № 44Б, и в районе перекрестка улиц Толбухина и Спутника.
Ранее режим повышенной готовности отменили возле Мызинского моста.
