Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

09 апреля 2026 10:40 Общество
Паводок затронул 27 муниципальных образований Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Паводок в Нижегородской области затронул 27 муниципальных образований, сообщает региональное управление МЧС 9 апреля. 

В настоящее время подтоплены 14 низководных мостов в Нижнем Новгороде (Кстовский район), Арзамасе, на Бору, а также в Навашинском, Семеновском, Гагинском, Починковском, Сергачском и Ардатовском округах.

Кроме того, зафиксированы подтопления 20 участков автодорог в округах Кулебаки, Шахунья, Навашинский, Сокольский, Семеновский, Уренский, Пильнинский, Починковский, Павловский, Варнавинский, Воскресенский, Володарский и Сеченовский.

В 13 населенных пунктах остаются подтопленными 843 приусадебных участка. Они расположены на Бору (село Кантаурово, СНТ "Ольха"), в Урене и селе Темта, деревне Чертас, селе Пруды, рабочем поселке Шатки, селе Уразовка, селе Вад, селе Ильинское, селе Шилокша, селах Чернуха и Пошатово, СНТ "Родничок" в Сарове, поселке имени Калинина и селе Гагино.

Отмечается, что за прошедшие сутки вода отступила на участке автодороги Чернуха — Пошатово в городском округе Арзамас. Также освободились 25 придомовых территорий в деревне Чертас Большеболдинского округа, ЗАТО Саров, селе Вад Вадского округа и селе Ильинское Починковского округа.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. В ведомстве добавили, что в регионе ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, оперативные группы муниципалитетов проводят ежедневный контроль ситуации.

Ранее сообщалось, что водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Паводок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных