Паводок затронул 27 муниципальных образований Нижегородской области Общество

Паводок в Нижегородской области затронул 27 муниципальных образований, сообщает региональное управление МЧС 9 апреля.

В настоящее время подтоплены 14 низководных мостов в Нижнем Новгороде (Кстовский район), Арзамасе, на Бору, а также в Навашинском, Семеновском, Гагинском, Починковском, Сергачском и Ардатовском округах.

Кроме того, зафиксированы подтопления 20 участков автодорог в округах Кулебаки, Шахунья, Навашинский, Сокольский, Семеновский, Уренский, Пильнинский, Починковский, Павловский, Варнавинский, Воскресенский, Володарский и Сеченовский.

В 13 населенных пунктах остаются подтопленными 843 приусадебных участка. Они расположены на Бору (село Кантаурово, СНТ "Ольха"), в Урене и селе Темта, деревне Чертас, селе Пруды, рабочем поселке Шатки, селе Уразовка, селе Вад, селе Ильинское, селе Шилокша, селах Чернуха и Пошатово, СНТ "Родничок" в Сарове, поселке имени Калинина и селе Гагино.

Отмечается, что за прошедшие сутки вода отступила на участке автодороги Чернуха — Пошатово в городском округе Арзамас. Также освободились 25 придомовых территорий в деревне Чертас Большеболдинского округа, ЗАТО Саров, селе Вад Вадского округа и селе Ильинское Починковского округа.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. В ведомстве добавили, что в регионе ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, оперативные группы муниципалитетов проводят ежедневный контроль ситуации.

Ранее сообщалось, что водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка.