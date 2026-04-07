Почти месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за несколько дней Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 6 апреля выпало 19 мм осадков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего за несколько последних дней в городе зафиксировали 30 мм осадков. Для сравнения, средняя норма на весь апрель составляет 41 мм.

Ранее в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Для реагирования на возможные подтопления сформированы девять противопаводковых отрядов. В их состав вошли более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники.

На всякий случай подготовлены пункты временного размещения, которые смогут принять около 40 тысяч человек.