Почти месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за несколько дней

Фото:
В Нижнем Новгороде 6 апреля выпало 19 мм осадков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего за несколько последних дней в городе зафиксировали 30 мм осадков. Для сравнения, средняя норма на весь апрель составляет 41 мм.
Ранее в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Для реагирования на возможные подтопления сформированы девять противопаводковых отрядов. В их состав вошли более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники.
На всякий случай подготовлены пункты временного размещения, которые смогут принять около 40 тысяч человек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+