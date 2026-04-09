70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
09 апреля 2026 16:58
Саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности
08 апреля 2026 21:32
Нижегородский ИТ-университет впервые выиграл грант Российского научного фонда
07 апреля 2026 21:29
Умер известный нижегородский литературовед Николай Фортунатов
07 апреля 2026 09:28
Прощание с профессором НГАТУ Иваном Постновым пройдет 7 апреля
04 апреля 2026 16:13
Опыт цифровизации строительных процессов представили магистрам "Неймарка" и ННГАСУ
02 апреля 2026 12:16
Отец Илона Маска приедет в Нижний Новгород
31 марта 2026 07:00
Два нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших в России
24 марта 2026 16:26
Нижегородские ученые запатентовали приложение для оценки старения мозга
23 марта 2026 15:11
Две разработки нижегородских ученых получат гранты РНФ на сумму 46 млн рублей
21 марта 2026 13:03
Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде
Наука

Саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности

09 апреля 2026 16:58 Наука
Саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности

Фото: Александр Воложанин

Ученые Росатома выступили с инициативой строительства на Луне атомных станций малой мощности, способных работать без обслуживания не менее десяти лет. Об этом ИС "Вести" сообщил главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) Валерий Ефремов.

По его словам, речь идет о разработке установок на базе РИТЭГов — радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Такие устройства преобразуют тепло, выделяемое при распаде радиоактивных изотопов, в электрическую энергию. 

"Мы вышли с инициативой на НПО имени Лавочкина по созданию атомных станций малой мощности на основе РИТЭГов", - сказал он.

Он добавил, что по оценкам ученых реализация проекта позволит обеспечить автономную работу такой станции на Луне не менее десяти лет. Предполагается, что она будет использоваться для подготовки инфраструктуры к размещению в дальнейшем лунной станции с полноценным ядерным реактором.

Ранее сообщалось, что РФЯЦ-ВНИИЭФ отмечает 80-летний юбилей.  

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росатом Саров
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2026 09:33
Нижегородскую область пока не включили в план строительства АЭС в России
22 декабря 2025 12:57
Нижегородец Роман Скудняков отмечен за вклад в развитие атомной отрасли
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных