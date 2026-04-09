Саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности Наука

Фото: Александр Воложанин

Ученые Росатома выступили с инициативой строительства на Луне атомных станций малой мощности, способных работать без обслуживания не менее десяти лет. Об этом ИС "Вести" сообщил главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) Валерий Ефремов.

По его словам, речь идет о разработке установок на базе РИТЭГов — радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Такие устройства преобразуют тепло, выделяемое при распаде радиоактивных изотопов, в электрическую энергию.

"Мы вышли с инициативой на НПО имени Лавочкина по созданию атомных станций малой мощности на основе РИТЭГов", - сказал он.

Он добавил, что по оценкам ученых реализация проекта позволит обеспечить автономную работу такой станции на Луне не менее десяти лет. Предполагается, что она будет использоваться для подготовки инфраструктуры к размещению в дальнейшем лунной станции с полноценным ядерным реактором.

Ранее сообщалось, что РФЯЦ-ВНИИЭФ отмечает 80-летний юбилей.