Нижегородец Роман Скудняков отмечен за вклад в развитие атомной отрасли

22 декабря 2025 12:57 Общество
Фото: пресс-служба ГК "Росатом"

Руководитель образовательной программы проекта "МедиаСтанция" и директор по развитию "Академии Маяк" Росатома Роман Скудняков удостоен ведомственной награды госкорпорации — знака отличия "За вклад в развитие атомной отрасли" II степени. Об этом сообщается в соцсетях Романа Скуднякова.

Церемония вручения состоялась в рамках расширенного заседания рабочей группы проекта, направленного на повышение качества и доступности медицинской помощи в городах, где присутствуют предприятия Росатома.

Одним из ключевых проектов, в реализации которого участвует Скудняков, является коммуникационно-образовательная инициатива "МедиаСтанция". В сентябре стартовал уже третий сезон программы, объединяющей специалистов в области коммуникаций, медицины и общественных инициатив. Совместно они разрабатывают решения для повышения привлекательности 30 городов Росатома, делая их более комфортными для жизни молодежи.

Уникальность "МедиаСтанции" заключается в мультиформатном подходе: ежемесячно проводятся синхронные семинары в 11 часовых поясах страны, как в очном, так и в онлайн-формате. В течение сезона планируется провести 30 таких встреч.

Для оценки эффективности команд и уровня вовлеченности участников используются современные инструменты. Среди них — 11 компонентов так называемого "оркестра вовлеченности" и Индекс коммуникационной состоятельности, включающий 4 ключевых и 12 дополнительных параметров. Результаты визуализируются в виде "коммуникационных алмазов".

С 2025 года в рамках проекта начал работу координационный совет образовательной программы. В него вошли представители городских команд, заказчики и партнеры, которые теперь могут напрямую влиять на содержание и приоритеты образовательных активностей.

У проекта также появился собственный символ — маскот в виде пчелы по имени Пчёма, символизирующей трудолюбие и пользу PR-специалиста. Кроме того, введена внутренняя "валюта" — "БН-ки" (Банки Нектара), отражающая вклад участников в развитие инициативы.

Ранее "МедиаСтанция" уже была отмечена на федеральном уровне. В прошлом году проект стал победителем национальной премии "Серебряный Лучник" в номинации "Лучший образовательный проект". Инициатива также была презентована в Общественной палате и Совете Федерации как пример инновационного подхода к образовательной деятельности в рамках государственной корпорации.

Ранее сообщалось, что 32 социальных предпринимателя получили награды в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

