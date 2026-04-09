Дорогу возле Сенной площади закроют на две недели Общество

В Нижнем Новгороде на две недели остановят движение транспорта на участке Казанской набережной в районе дома №1 по площади Сенной. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Ограничения будут действовать с 06:00 20 апреля до 06:00 4 мая.

Причина - проведение земляных работ по прокладке газопровода. На время ограничений будет организован объезд по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что несколько улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода (0+) 11-12 апреля.