Дорогу возле Сенной площади закроют на две недели

В Нижнем Новгороде на две недели остановят движение транспорта на участке Казанской набережной в районе дома №1 по площади Сенной. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Ограничения будут действовать с 06:00 20 апреля до 06:00 4 мая.
Причина - проведение земляных работ по прокладке газопровода. На время ограничений будет организован объезд по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что несколько улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода (0+) 11-12 апреля.
