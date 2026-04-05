Две улицы в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за ремонта Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижний Новгород временно изменят схему движения транспорта в центральной части города. Ограничения коснутся улиц Новая и Звездинка — соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.



На Звездинке движение будет полностью перекрыто в районе дома № 24. Ограничение начнет действовать с 7:00 1 мая и продлится до вечера 15-го.



На Новой улице перекрытия введут поэтапно на нескольких участках. С 15 апреля по 12 мая закроют отрезок от дома № 21 до дома № 24. С 13 мая по 15 июня ограничения распространятся на участок между домами № 26 и № 28. Заключительный этап пройдет с 24 июня по 27 июля — в этот период перекроют дорогу от дома № 34Б до площади Максима Горького.



Причиной ограничений стал ремонт инженерных сетей. Для автомобилистов предусмотрены объездные маршруты по соседним улицам.

Ранее сообщалось, что движение по Тихому переулку в Нижнем Новгороде снова станет двусторонним с 15 апреля.

Также мы рассказывали, что реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта.