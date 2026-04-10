Какой вклад внесла Нижегородская область в освоение космоса

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижний Новгород и Нижегородская область напрямую связаны с освоением космоса. Здесь родились и выросли космонавты, работают предприятия авиационно‑космической промышленности, действуют научные институты и образовательные центры. На протяжении десятилетий они участвуют в создании космической техники, систем связи и научного оборудования.

О вкладе региона в развитие отрасли рассказала лектор планетария имени Г.М. Гречко Ульяна Авдеенко на лекции, приуроченной ко Дню космонавтики. На ней присутствовал и корреспондент НИА "Нижний Новгород".

От космонавтов до малых планет

На Нижегородской земле в разное время проживали два космонавта.

Вячеслав Зудов родился на Бору. В 1965 году был зачислен в отряд космонавтов, прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Союз" и военной орбитальной станции "Алмаз".

В октябре 1976 года Вячеслав Зудов совершил полет в качестве командира корабля "Союз-23". Из‑за технических проблем стыковка с орбитальной станцией не состоялась, а возвращение сопровождалось аварийным приводнением. Несмотря на сложные обстоятельства, миссия стала важной страницей в истории отечественной космонавтики. После полета он продолжил работу в Центре подготовки космонавтов.

Еще одно имя — Юрий Артюхин, бортинженер корабля "Союз-14" и орбитальной станции "Салют-3". Его детство прошло в Вознесенском районе Нижегородской области.

В 1963 году Артюхин был зачислен в отряд советских космонавтов и прошел подготовку к полетам на кораблях типа "Союз". В июле 1974 года вместе с Павлом Поповичем он совершил космический полет в качестве бортинженера. Продолжительность пребывания в космосе составила 15 дней. После полета он покинул отряд космонавтов и продолжил работу в Центре подготовки космонавтов.

В честь нижегородцев названы девять малых планет Солнечной системы: Горький № 2768, Гайдария № 1835, Чкалов № 2692, Лобачевский № 1858, Семенов № 2475, Кукаркин № 1954, Каплан № 1987, Радзиевский № 3923, Щербаковия № 3886.

"Это признание вклада земляков в развитие космонавтики и науки", - сказала Ульяна Авдеенко.

Предприятия, работающие на космос

Лектор отметила, что в регионе много предприятий, работающих на космическую сферу. Одно из них - Нижегородский авиационный завод "Сокол", который является одним из ведущих предприятий авиационно-космической промышленности России.

"В 1950-х годах здесь были созданы специализированные конструкторские бюро и мощное антенное производство, где изготавливались уникальные антенные системы, в том числе "Орбита" для дальней космической связи", - рассказала Авдеенко.

В 1980-е годы на заводе производились элементы корпуса орбитального корабля "Буран". Также предприятие участвовало в разработке возвращаемого ускорителя "Байкал" для ракеты-носителя "Ангара".

Нижегородский машиностроительный завод внес вклад в создание специальной техники и оборудования для освоения космоса, обеспечения сверхдальней связи и космической радиолокации.

"Разработки научно-производственного предприятия "Салют" применяются при создании авиационно-космической техники, систем связи и управления космическими аппаратами", - отметила лектор.

Здесь были созданы электронный блок позитрометра космического корабля "Уран", а также приборы для систем слежения и управления космическими аппаратами.

Завод имени Фрунзе, ведущий свою историю от Нижегородской радиолаборатории, сыграл важную роль в развитии отечественной радиоэлектроники, обеспечивая космические программы аппаратурой связи, навигации и управления.

Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" является одним из лидеров по проектированию и выпуску наукоемкой теплотехнической продукции для авиационно-космической промышленности. Здесь были сконструированы агрегаты системы термостатирования электронной аппаратуры космического челнока "Урал".

Научно-производственное предприятии "Микромонтаж" в 1972 году разработали установку сборки видеокона — электронного глаза телевизионной камеры, которая впервые передала изображение обратной стороны Луны. Сегодня компания производит микроэлектронные компоненты для космических кораблей, а также медицинскую аппаратуру и тренажеры для подготовки космонавтов.

Особое конструкторское бюро ИКАР, созданное для разработки радиодеталей, является головным предприятием Российской Федерации в этом направлении. Резисторами, изготовленными здесь, комплектовались искусственные спутники Земли, а также космические станции "Салют", "Мир" и МКС.

Предприятие "Гидромаш" разрабатывало и изготавливало агрегаты гидросистем наземного оборудования, а также шасси для космического корабля "Буран".

На "Время-Ч" в 2011 году была введена в эксплуатацию обсерватория "Радиоастрон", объединившая 10-метровый российский космический радиотелескоп и крупнейшие наземные телескопы мира.

И это, по словам Ульяны Авдеенко, далеко не полный перечь всех предприятий.

Космос как пространство науки

В Нижегородской области космическая отрасль - это не только промышленные предприятия, работающие на космические программы, но и мощная научная школа. И здесь нельзя не отметить Институт прикладной физики Российской академии наук, который проводит исследования в области астрофизики, плазмы и радиоастрономии и космических технологий.

Научно-исследовательский радиофизический институт ННГУ имени Лобачевского участвует в космических исследованиях и готовит эксперименты в рамках проекта "ИОНОЗОНД-2025".

Российский федеральный ядерный центр участвует в проектах, связанных с космической обсерваторией "Спектр-РГ", технологиями рентгеновской металлооптики, а также в образовательных и профориентационных программах.

ННГУ имени Лобачевского реализует проекты в рамках программы "Передовая инженерная школа". В 2025 году студенты и ученые университета запустили малый спутник "Лобачевский", предназначенный для экологического мониторинга Земли, дистанционного зондирования лесов и сельскохозяйственных угодий, а также испытания новых технологий.

Ранее сообщалось, что спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России.

