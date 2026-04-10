  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
10 апреля 2026 14:15 Общество
Более 90% нижегородцев поддерживают запрет вейпов, выяснили соцучастковые

Фото: организаторы проекта

Более 90% нижегородцев поддерживают запрет вейпов — таковы итоги масштабного социологического исследования, в ходе которого социальные участковые опросили более 22 тысяч человек. Это позволило получить объективную картину отношения к вопросам здоровья, вредных привычек и демографии.

Полностью "за" высказались 80,3% опрошенных, еще 10,8% — скорее поддерживают. В общей сложности инициативу одобряют более 91% участников опроса.

Социологи отмечают, что речь идет не только о конкретной инициативе. По их мнению, результаты отражают общий запрос общества на более здоровую среду и снижение распространённости вредных привычек.

Декан факультета социальных наук ННГУ имени Лобачевского Роман Голубин подчеркнул, что высокая поддержка - это отражение накопившегося запроса на защиту здоровья, особенно среди молодёжи.

"Люди видят риски и готовы поддерживать меры, направленные на их снижение. При этом важно понимать, что одних запретов недостаточно — необходима комплексная работа, включающая развитие здоровых альтернатив и формирование культуры ответственного поведения", - отметил он.

Также социальные участковые узнали отношение нижегородцев к вредным привычкам. 63% участников опроса считают их распространённость серьёзной социальной проблемой и лишь 13% не видят в этом значительной угрозы, ещё 21% затруднились с ответом.

Отдельный блок вопросов касался потребления алкоголя и табака. По мнению большинства опрошенных считают, что за последние пять лет ситуация постепенно меняется к лучшему. Так 35% респондентов отметили, что в их окружении стали меньше употреблять алкоголь, а 32% говорят о снижении табакокурения. При этом около 45% считают, что ситуация остается без изменений.

Эксперты связывают положительную динамику со снижением потребления алкоголя и табака с изменением образа жизни и действующими мерами региональной политики — ограничением доступности алкогольной и табачной продукции, а также развитием культуры здорового образа жизни.

В то же время 40% опрошенных считают, что существующих мер недостаточно. Это говорит о том, что запрос на дальнейшие шаги в сфере профилактики сохраняется.

Среди наиболее эффективных мер жители называют пропаганду здорового образа жизни (44,1%), развитие спортивной инфраструктуры (43,5%), повышение возраста продажи алкоголя (43%) и ограничение мест его продажи (41,7%). Меньше поддержки получили предложения о повышении стоимости алкоголя. Эксперты объясняют это опасениями по поводу возможного роста нелегального рынка.

Особую тревогу у респондентов вызывает распространение вейпов среди молодежи. Несмотря на позиционирование как "более безопасной альтернативы", они содержат никотин, вызывающий зависимость, а также токсичные вещества, включая тяжёлые металлы и канцерогены. Поэтому ограничение их продажи рассматривается как часть комплексной политики по защите здоровья подрастающего поколения.

Напомним, что в прошлом году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой ограничить продажу вейпов на федеральном уровне. Президент поддержал предложение. Сейчас федеральные органы власти рассматривают вопрос полного запрета на производство, ввоз и реализацию вейпов в России.

Кроме того, по инициативе губернатора в регионе проводятся масштабные проверки торговых точек на предмет незаконной продажи вейпов. Особое внимание уделяется магазинам, расположенным ближе 100 метров к образовательным учреждениям. Нарушителям назначают штрафы, а при повторных случаях возможно закрытие объекта по решению суда. В области уже 550 магазинов прекратили продажу вейпов.

Эксперты подчеркивают: в условиях демографических вызовов важно не только стимулировать рождаемость, но и сохранять здоровье людей, увеличивать продолжительность жизни и создавать условия для активного долголетия. Образ жизни, физическая активность и отказ от вредных привычек во многом определяют качество жизни.

Полученные в ходе исследования данные планируется использовать при корректировке региональных программ в сфере здравоохранения, профилактики и социальной политики. Добавим, что снижение распространенности курения и формирование культуры здорового образа жизни входят в задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В проекте "Социальный участковый", который обеспечивает прямой контакт с жителями, отмечают, что ежедневная работа с обращениями граждан помогает формировать объективную картину общественных настроений и использовать ее при принятии управленческих решений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Курение Опрос социальные участковые
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных