Более 90% нижегородцев поддерживают запрет вейпов, выяснили соцучастковые Общество

Фото: организаторы проекта

Более 90% нижегородцев поддерживают запрет вейпов — таковы итоги масштабного социологического исследования, в ходе которого социальные участковые опросили более 22 тысяч человек. Это позволило получить объективную картину отношения к вопросам здоровья, вредных привычек и демографии.

Полностью "за" высказались 80,3% опрошенных, еще 10,8% — скорее поддерживают. В общей сложности инициативу одобряют более 91% участников опроса.

Социологи отмечают, что речь идет не только о конкретной инициативе. По их мнению, результаты отражают общий запрос общества на более здоровую среду и снижение распространённости вредных привычек.

Декан факультета социальных наук ННГУ имени Лобачевского Роман Голубин подчеркнул, что высокая поддержка - это отражение накопившегося запроса на защиту здоровья, особенно среди молодёжи.

"Люди видят риски и готовы поддерживать меры, направленные на их снижение. При этом важно понимать, что одних запретов недостаточно — необходима комплексная работа, включающая развитие здоровых альтернатив и формирование культуры ответственного поведения", - отметил он.

Также социальные участковые узнали отношение нижегородцев к вредным привычкам. 63% участников опроса считают их распространённость серьёзной социальной проблемой и лишь 13% не видят в этом значительной угрозы, ещё 21% затруднились с ответом.

Отдельный блок вопросов касался потребления алкоголя и табака. По мнению большинства опрошенных считают, что за последние пять лет ситуация постепенно меняется к лучшему. Так 35% респондентов отметили, что в их окружении стали меньше употреблять алкоголь, а 32% говорят о снижении табакокурения. При этом около 45% считают, что ситуация остается без изменений.

Эксперты связывают положительную динамику со снижением потребления алкоголя и табака с изменением образа жизни и действующими мерами региональной политики — ограничением доступности алкогольной и табачной продукции, а также развитием культуры здорового образа жизни.

В то же время 40% опрошенных считают, что существующих мер недостаточно. Это говорит о том, что запрос на дальнейшие шаги в сфере профилактики сохраняется.

Среди наиболее эффективных мер жители называют пропаганду здорового образа жизни (44,1%), развитие спортивной инфраструктуры (43,5%), повышение возраста продажи алкоголя (43%) и ограничение мест его продажи (41,7%). Меньше поддержки получили предложения о повышении стоимости алкоголя. Эксперты объясняют это опасениями по поводу возможного роста нелегального рынка.

Особую тревогу у респондентов вызывает распространение вейпов среди молодежи. Несмотря на позиционирование как "более безопасной альтернативы", они содержат никотин, вызывающий зависимость, а также токсичные вещества, включая тяжёлые металлы и канцерогены. Поэтому ограничение их продажи рассматривается как часть комплексной политики по защите здоровья подрастающего поколения.

Напомним, что в прошлом году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой ограничить продажу вейпов на федеральном уровне. Президент поддержал предложение. Сейчас федеральные органы власти рассматривают вопрос полного запрета на производство, ввоз и реализацию вейпов в России.

Кроме того, по инициативе губернатора в регионе проводятся масштабные проверки торговых точек на предмет незаконной продажи вейпов. Особое внимание уделяется магазинам, расположенным ближе 100 метров к образовательным учреждениям. Нарушителям назначают штрафы, а при повторных случаях возможно закрытие объекта по решению суда. В области уже 550 магазинов прекратили продажу вейпов.

Эксперты подчеркивают: в условиях демографических вызовов важно не только стимулировать рождаемость, но и сохранять здоровье людей, увеличивать продолжительность жизни и создавать условия для активного долголетия. Образ жизни, физическая активность и отказ от вредных привычек во многом определяют качество жизни.

Полученные в ходе исследования данные планируется использовать при корректировке региональных программ в сфере здравоохранения, профилактики и социальной политики. Добавим, что снижение распространенности курения и формирование культуры здорового образа жизни входят в задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В проекте "Социальный участковый", который обеспечивает прямой контакт с жителями, отмечают, что ежедневная работа с обращениями граждан помогает формировать объективную картину общественных настроений и использовать ее при принятии управленческих решений.