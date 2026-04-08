550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами Экономика

В Богородске прекращена работа точки продажи вейпов, расположенной менее чем в 100 метрах от общеобразовательной школы. Магазин функционировал с нарушением требований статьи 19 федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотинсодержащей продукции. Деятельность торговой точки остановлена по решению суда.

Как сообщил замгубернатора региона Андрей Чечерин, этой весной в области началась масштабная работа по пресечению незаконной розничной торговли вейпами. Инициатива губернатора Глеба Никитина по проверке предпринимателей реализуется при поддержке прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора. В случаях, когда есть судебное решение о закрытии, к процессу подключаются судебные приставы.

Основная задача межведомственной работы — защитить прежде всего несовершеннолетних и сократить распространение вейпов среди молодежи. По оценке медиков, использование таких устройств наносит серьезный вред здоровью и может привести как к краткосрочным, так и к долгосрочным последствиям, включая риск внезапной смерти.

В Роспотребнадзоре напомнили, что продажа табачной и никотинсодержащей продукции ближе чем в 100 метрах от образовательных учреждений влечет административную ответственность.

Как пояснила замначальника отдела защиты прав потребителей регионального управления ведомства Эльмира Горюнова, нарушителям грозят штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, а при повторных нарушениях санкции усиливаются. При этом ведомство может добиваться прекращения деятельности торговых точек через суд.

Андрей Чечерин также призвал предпринимателей соблюдать законодательство и отметил, что бизнес может добровольно отказаться от реализации вейпов, особенно на фоне подготовки федеральных ограничений.

В свою очередь, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Елена Омельяненко сообщила, что с сентября 2025 года в области действует публичная оферта по самоограничению продаж такой продукции. Механизм получил поддержку со стороны бизнеса: уже 550 магазинов исключили вейпы и жидкости для них из ассортимента.

К инициативе присоединилась и крупная торговая сеть с более чем 40 точками в Нижнем Новгороде. Представитель компании Арина Крайнова отметила, что решение поддержать инициативу было принято быстро на фоне перенасыщенности рынка контрафактной продукцией и сложностей с регулированием. По ее словам, компания рассчитывает на введение федерального запрета и призывает других участников рынка присоединиться к оферте.

Ранее губернатор Глеб Никитин выступил с предложением ограничить продажу вейпов на федеральном уровне, обратившись к президенту Владимир Путин во время рабочей встречи в Сарове в августе прошлого года. Инициатива получила поддержку главы государства.

Снижение распространенности курения и формирование культуры здорового образа жизни входят в задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".