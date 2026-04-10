Сотрудника научной организации в Сарове осудили за махинации с премиями

В Сарове сотрудника научной организации признали виновным в махинациях с премиальными выплатами. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Бывшего начальника управления тематического планирования и экономики одной из организаций осудили за превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как установили следствие и суд, с 2017 по 2024 год осужденный действовал совместно с бывшим начальником научно-исследовательской лаборатории. Они систематически инициировали начисления отдельным подчиненным сотрудникам оперативных премий в завышенном размере.

После этого руководитель лаборатории давал работникам заведомо незаконные указания передать ему часть полученных средств. Затем начальник лаборатории требовал, чтобы сотрудники передавали ему часть премиальных. В дальнейшем он распоряжался этими деньгами по своему усмотрению, а часть передавал соучастнику.

Нарушения были выявлены и пресечены следователями СК России при взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, работающих в сфере военно-промышленного комплекса и атомной энергетики.

Уголовное дело в отношении второго обвиняемого в настоящее время находится на рассмотрении суда.

