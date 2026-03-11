Экс-начальник ГАИ в Лыскове получил 3 года колонии за превышение полномочий Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Экс-начальник отдела ГАИ в Лысковском округе получил три года колонии за превышение полномочий.

По данным регионального УФСБ, Владимир Маракулин помогал представителям национальных диаспор уходить от ответственности за нарушение ПДД. Видео задержания смотрите тут.

Напомним также, что осенью прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с экс-полицейского 2,5 млн рублей — столько стоил его автомобиль BMW X6 XDrive. Бывший начальник ОГИБДД купил иномарку в январе 2023 года, оформив на близкого родственника, чтобы избежать декларирования транспортного средства. При этом доходы полицейского приобрести такой автомобиль не позволяли.