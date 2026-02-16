Сотрудница НПАТ попалась на откатах с премий — видео

Фото:
Начальницу службы эксплуатации филиала НПАП №3 – АО "Нижегородпассажиравтотранс" обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области, начальница сначала вносила предложения по премированию работников предприятия без законных оснований, а после забирала часть стимулирующих выплат себе. В общей сложности должностное лицо присвоило не менее 300 тысяч рублей.
В региональном СК завели уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Дома и на работе у фигурантки прошли обыски. На время следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Силовики пытаются установить возможных соучастников и выяснить, не было ли еще каких противоправных действий со стороны сотрудницы транспортного предприятия.
Ранее сообщалось, что кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья.
