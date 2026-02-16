Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 февраля 2026 12:44
Сотрудница НПАТ попалась на откатах с премий — видео
15 февраля 2026 17:16
Пешеход угодил в больницу после наезда иномарки на проспекте Ленина
15 февраля 2026 15:39
Фура встала на Городецкой дамбе: очевидцы сообщают о гигантской пробке
15 февраля 2026 15:17
Еще один нижегородец погиб от упавшего снега с крыши
15 февраля 2026 13:40
Два человека погибли в жутком ДТП на Московском шоссе
15 февраля 2026 11:45
Нижегородский пенсионер отдал аферистам более 1,3 млн рублей
15 февраля 2026 10:35
Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина
15 февраля 2026 09:36
Лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей
15 февраля 2026 08:02
Страшный пожар произошел в поселке Черепичный: погиб мужчина
15 февраля 2026 00:25
Уголовное дело завели после гибели девушки от наледи в Нижнем Новгороде
Происшествия

Сотрудница НПАТ попалась на откатах с премий — видео

16 февраля 2026 12:44 Происшествия
Сотрудница НПАТ попалась на откатах с премий — видео

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Начальницу службы эксплуатации филиала НПАП №3 – АО "Нижегородпассажиравтотранс" обвиняют в превышении должностных полномочий. 

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области, начальница сначала вносила предложения по премированию работников предприятия без законных оснований, а после забирала часть стимулирующих выплат себе. В общей сложности должностное лицо присвоило не менее 300 тысяч рублей. 

В региональном СК завели уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Дома и на работе у фигурантки прошли обыски. На время следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Силовики пытаются установить возможных соучастников и выяснить, не было ли еще каких противоправных действий со стороны сотрудницы транспортного предприятия.

Ранее сообщалось, что кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НПАТ Превышение полномочий ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 12:43
Нижегородскую экс-чиновницу будут судить за взятку в полмиллиона рублей
15 августа 2025 11:18
Чиновницу обвинили в халатности после гибели ребенка на Автозаводе
07 марта 2025 08:00
Бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных