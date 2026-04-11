70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2026 09:12
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили Саров
11 апреля 2026 09:00
Врач Кондрахин рассказал, как переработки влияют на здоровье
11 апреля 2026 08:03
О полете в космос мечтают 40% жителей Нижнего Новгорода
11 апреля 2026 07:12
10 почтовых отделений модернизируют в Нижегородской области
10 апреля 2026 19:43
СК начал проверку после затопления СНТ "Колос" на Бору
10 апреля 2026 19:25
Полуфабрикаты из будущего выявили в Нижегородской области
10 апреля 2026 18:01
Эксклюзив
Отец Илона Маска призвал сосредоточиться на Луне вместо Марса
10 апреля 2026 17:53
Ограничение на движение транспорта по ночам введут на старом Борском мосту
10 апреля 2026 17:48
"Ростелеком Лицей" снова поможет подготовиться к "Диктанту Победы"
10 апреля 2026 16:52
Контроль за ценами в подтопленных районах усилит нижегородское УФАС
Фото: Александр Воложанин

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров 10 апреля 2026 года посетил с рабочим визитом Саров. Вместе с губернатором Нижегородской области, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным он побывал на ключевых объектах Национального центра физики и математики (НЦФМ) и Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

Делегация ознакомилась с итогами реализации научной программы НЦФМ, пообщалась со студентами саровского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и поздравила коллектив ядерного центра с 80-летием.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею РФЯЦ-ВНИИЭФ, Денис Мантуров зачитал поздравление президента России Владимира Путина и вручил государственные и ведомственные награды 14 сотрудникам института.

В поздравлении главы государства отмечается, что 80-летие центра является значимым событием не только для его коллектива, но и для всей атомной отрасли и страны в целом.

"Именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Здесь созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса", – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Обращаясь к представителям отрасли, Денис Мантуров подчеркнул, что за десятилетия институт прошел большой путь и стал мощным многопрофильным научным центром мирового уровня. По его словам, компетенции РФЯЦ-ВНИИЭФ давно вышли за пределы первоначальной специализации. Наряду с выполнением государственного оборонного заказа центр активно работает и для гражданского сектора, решает стратегические задачи в сфере суперкомпьютерного моделирования, проектирует сложные лазерные установки, занимается исследованием перспективных материалов. Вклад коллектива в развитие микроэлектроники, приборостроения и цифровизацию производственных процессов также направлен на укрепление технологического суверенитета страны.

В рамках поездки Денис Мантуров, Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев возложили цветы к памятнику академику Юлию Борисовичу Харитону — основателю и научному руководителю советского атомного проекта.

Алексей Лихачев отметил, что ВНИИЭФ исторически было поручено идти в авангарде создания ядерного и термоядерного оружия, а также ряда технологий, востребованных сегодня в гражданской сфере. По его словам, традиция быть первыми в институте не только сохраняется, но и развивается. В качестве примера он привел создание Национального центра физики и математики, который стал первопроходцем среди научно-образовательных центров нового типа.

Также делегация посетила НЦФМ, где ознакомилась с результатами научной деятельности и планами дальнейшего развития центра. Студенты и аспиранты филиала МГУ в Сарове представили гостям собственные исследования и разработки.

Глеб Никитин подчеркнул, что в Сарове развивается филиал ведущего вуза страны — МГУ имени Ломоносова, являющийся одним из ключевых образовательных элементов НЦФМ. Здесь создана комфортная среда для жизни и начала серьезной исследовательской работы. 

"Особую ценность этой образовательной экосистеме придаёт преемственность: подавляющее большинство выпускников связывает свою жизнь с наукой и трудоустраивается на предприятия госкорпорации «Росатом», укрепляя технологическую независимость страны", - отметил губернатор. 

Первый вице-премьер также пообщался со студентами, которые рассказали о своих научных задачах, связанных с отраслью, и о совмещении учебы с практической инженерной подготовкой в Федеральном ядерном центре.

В НЦФМ ведутся исследования по десяти направлениям фундаментальной физики и математики. Сформирована кооперация, объединяющая 65 институтов РАН и российских университетов. В настоящее время идет подготовка к созданию семи лабораторий класса "мидисайенс". Новая инфраструктура позволит получать результаты мирового уровня, обеспечивающие научное лидерство и технологическую независимость страны по ряду критически важных направлений, а также будет использоваться в интересах обороны и безопасности.

Совместно с госкорпорацией "Росатом" преподаватели университета разработали программы магистратуры и аспирантуры для подготовки специалистов в перспективных областях физики, математики, информатики и суперкомпьютерных технологий. По состоянию на конец 2025 года МГУ Саров выпустил три набора магистрантов — 140 высококвалифицированных физиков и математиков, большинство из которых уже работают на стратегических предприятиях и в научных организациях страны.

Ранее сообщалось, что саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности. 

Новости по теме
09 апреля 2026 12:02
Евгений Люлин: "Земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России"
23 января 2026 15:45
Глеб Никитин выступил на стратсессии по развитию саровского НЦФМ
05 сентября 2025 11:59
Лихачев сообщил, что Путин в Сарове сделал упор на ядерную триаду
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
