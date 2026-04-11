Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили Саров Общество

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров 10 апреля 2026 года посетил с рабочим визитом Саров. Вместе с губернатором Нижегородской области, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным он побывал на ключевых объектах Национального центра физики и математики (НЦФМ) и Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Делегация ознакомилась с итогами реализации научной программы НЦФМ, пообщалась со студентами саровского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и поздравила коллектив ядерного центра с 80-летием.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею РФЯЦ-ВНИИЭФ, Денис Мантуров зачитал поздравление президента России Владимира Путина и вручил государственные и ведомственные награды 14 сотрудникам института.

В поздравлении главы государства отмечается, что 80-летие центра является значимым событием не только для его коллектива, но и для всей атомной отрасли и страны в целом.

"Именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Здесь созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса", – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Обращаясь к представителям отрасли, Денис Мантуров подчеркнул, что за десятилетия институт прошел большой путь и стал мощным многопрофильным научным центром мирового уровня. По его словам, компетенции РФЯЦ-ВНИИЭФ давно вышли за пределы первоначальной специализации. Наряду с выполнением государственного оборонного заказа центр активно работает и для гражданского сектора, решает стратегические задачи в сфере суперкомпьютерного моделирования, проектирует сложные лазерные установки, занимается исследованием перспективных материалов. Вклад коллектива в развитие микроэлектроники, приборостроения и цифровизацию производственных процессов также направлен на укрепление технологического суверенитета страны.

В рамках поездки Денис Мантуров, Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев возложили цветы к памятнику академику Юлию Борисовичу Харитону — основателю и научному руководителю советского атомного проекта.

Алексей Лихачев отметил, что ВНИИЭФ исторически было поручено идти в авангарде создания ядерного и термоядерного оружия, а также ряда технологий, востребованных сегодня в гражданской сфере. По его словам, традиция быть первыми в институте не только сохраняется, но и развивается. В качестве примера он привел создание Национального центра физики и математики, который стал первопроходцем среди научно-образовательных центров нового типа.

Также делегация посетила НЦФМ, где ознакомилась с результатами научной деятельности и планами дальнейшего развития центра. Студенты и аспиранты филиала МГУ в Сарове представили гостям собственные исследования и разработки.

Глеб Никитин подчеркнул, что в Сарове развивается филиал ведущего вуза страны — МГУ имени Ломоносова, являющийся одним из ключевых образовательных элементов НЦФМ. Здесь создана комфортная среда для жизни и начала серьезной исследовательской работы.

"Особую ценность этой образовательной экосистеме придаёт преемственность: подавляющее большинство выпускников связывает свою жизнь с наукой и трудоустраивается на предприятия госкорпорации «Росатом», укрепляя технологическую независимость страны", - отметил губернатор.

Первый вице-премьер также пообщался со студентами, которые рассказали о своих научных задачах, связанных с отраслью, и о совмещении учебы с практической инженерной подготовкой в Федеральном ядерном центре.

В НЦФМ ведутся исследования по десяти направлениям фундаментальной физики и математики. Сформирована кооперация, объединяющая 65 институтов РАН и российских университетов. В настоящее время идет подготовка к созданию семи лабораторий класса "мидисайенс". Новая инфраструктура позволит получать результаты мирового уровня, обеспечивающие научное лидерство и технологическую независимость страны по ряду критически важных направлений, а также будет использоваться в интересах обороны и безопасности.

Совместно с госкорпорацией "Росатом" преподаватели университета разработали программы магистратуры и аспирантуры для подготовки специалистов в перспективных областях физики, математики, информатики и суперкомпьютерных технологий. По состоянию на конец 2025 года МГУ Саров выпустил три набора магистрантов — 140 высококвалифицированных физиков и математиков, большинство из которых уже работают на стратегических предприятиях и в научных организациях страны.

Ранее сообщалось, что саровские ученые предлагают построить на Луне АЭС малой мощности.