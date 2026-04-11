В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Происшествия
11 апреля 2026 13:31
Мошенники выманили у пенсионерки из Арзамаса более 3 млн рублей
11 апреля 2026 11:38
Мужчина прыгал по иномаркам на Автозаводе: его задержали
10 апреля 2026 20:00
Соцвыплаты на 1,2 млн рублей похитили в Нижегородской области
10 апреля 2026 19:06
Глав двух нижегородских МБУ обвинили во взятках на 6 млн: подробности
10 апреля 2026 18:46
Глав двух дорожных предприятий Нижнего Новгорода обвинили во взятках
10 апреля 2026 18:23
Сотрудника научной организации в Сарове осудили за махинации с премиями
10 апреля 2026 15:32
Нижегородский бухгалтер похитила у компании миллионы и спустила их на ставках
10 апреля 2026 14:57
Нижегородца приговорили к 17 годам за госизмену и подготовку поджога вышки связи
10 апреля 2026 12:44
Автобус столкнулся с УАЗом в Семенове: пострадали три человека
10 апреля 2026 11:31
Скрывавшегося 28 лет преступника поймали в Нижегородской области
Происшествия

11 апреля 2026 13:31 Происшествия
Мошенники выманили у пенсионерки из Арзамаса более 3 млн рублей

В Арзамасе возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества. Жертвой аферистов стала 69-летняя местная жительница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. 

Женщине в мессенджере написал неизвестный и заявил о якобы подозрительных операциях по ее банковским счетам. Под предлогом сохранности сбережений он убедил пенсионерку перевести деньги на "безопасные" счета.

Поверив злоумышленнику, женщина сняла со своей карты более 3 млн рублей и несколькими транзакциями через банкомат отправила средства на продиктованные реквизиты.

Позже потерпевшая призналась полицейским, что знала о подобных схемах обмана, однако пренебрегла мерами предосторожности. О том, что ее обманули, она поняла лишь после того, как связь с собеседником прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что более 83 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю. 

Новости по теме
05 апреля 2026 17:37
16-летняя нижегородка отдала мошенникам накопления родителей в валюте
05 апреля 2026 16:09
Телефонные аферисты лишили жительницу Дзержинска 8,5 млн рублей
01 апреля 2026 10:39
Житель Балахны лишился 1,8 млн рублей при покупке авто через интернет
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
