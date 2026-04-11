Мошенники выманили у пенсионерки из Арзамаса более 3 млн рублей

В Арзамасе возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества. Жертвой аферистов стала 69-летняя местная жительница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Женщине в мессенджере написал неизвестный и заявил о якобы подозрительных операциях по ее банковским счетам. Под предлогом сохранности сбережений он убедил пенсионерку перевести деньги на "безопасные" счета.
Поверив злоумышленнику, женщина сняла со своей карты более 3 млн рублей и несколькими транзакциями через банкомат отправила средства на продиктованные реквизиты.
Позже потерпевшая призналась полицейским, что знала о подобных схемах обмана, однако пренебрегла мерами предосторожности. О том, что ее обманули, она поняла лишь после того, как связь с собеседником прервалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что более 83 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.
