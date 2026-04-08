Более 83 млн рублей похитили аферисты у нижегородцев за неделю

66 преступлений, связанных с мошенничеством, зафиксировали в Нижегородской области за минувшую неделю. Общий ущерб превысил 83 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Наиболее распространенной схемой стал "звонок от службы безопасности банка" — зафиксировано 34 таких случая. Также злоумышленники использовали мошенничество при онлайн-покупках и предложения дополнительного заработка — по 9 эпизодов каждой схемы.

В полиции привели несколько характерных примеров. Так, 82-летнему жителю Арзамаса позвонил неизвестный, представившийся юристом по декларированию денежных средств. Он убедил пенсионера передать все накопления якобы для оформления. Мужчина упаковал 900 тысяч рублей и передал их курьеру возле своего дома.

Житель Павлова стал жертвой более сложной схемы. В начале 2026 года он открыл интернет-магазин по продаже гипсового кирпича, после чего получил предложение создать бизнес-аккаунт в социальной сети. Далее мошенники под видом специалистов по продвижению убедили его оплачивать рекламные услуги и "налоговые сборы", а также зарегистрировать электронный кошелек. В результате мужчина перевел злоумышленникам 1 729 280 рублей.

Еще один случай произошел с жительницей Нижнего Новгорода. В мессенджере ей предложили работу, однако для "оформления" потребовали перевести деньги. После перевода 12 200 рублей "работодатель" перестал выходить на связь.

В МВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков не просят по телефону совершать операции с денежными средствами. Жителей призывают быть внимательными и не передавать деньги неизвестным лицам.

