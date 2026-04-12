Нижегородцы могут сесть в поезд до Москвы без паспорта

Нижегородцам доступна посадка на скоростные поезда "Ласточка" с использованием биометрических данных. Технология реализована в рамках нацпроекта "Экономика данных" с помощью сервиса "Мигом" и позволяет подтверждать личность без предъявления документов.
Пока сервис работает в пилотном режиме в поездах, следующих по маршрутам "Москва — Нижний Новгород", "Москва — Кострома" и "Москва — Иваново".
Для использования технологии пассажиру необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию. Сделать это можно в уполномоченном банке или через выездную регистрацию, после чего требуется дать согласие на обработку персональных данных.
Проверка личности осуществляется непосредственно при посадке в вагон с помощью портативного устройства проводника. При этом у пассажиров сохраняется возможность выбора способа идентификации — по паспорту или с использованием биометрии.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут получать услуги в МФЦ без паспорта.
