Общество

Нижегородцы могут сесть в поезд до Москвы без паспорта

Фото: company.rzd.ru

Нижегородцам доступна посадка на скоростные поезда "Ласточка" с использованием биометрических данных. Технология реализована в рамках нацпроекта "Экономика данных" с помощью сервиса "Мигом" и позволяет подтверждать личность без предъявления документов.

Пока сервис работает в пилотном режиме в поездах, следующих по маршрутам "Москва — Нижний Новгород", "Москва — Кострома" и "Москва — Иваново".

Для использования технологии пассажиру необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию. Сделать это можно в уполномоченном банке или через выездную регистрацию, после чего требуется дать согласие на обработку персональных данных.

Проверка личности осуществляется непосредственно при посадке в вагон с помощью портативного устройства проводника. При этом у пассажиров сохраняется возможность выбора способа идентификации — по паспорту или с использованием биометрии.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут получать услуги в МФЦ без паспорта. 

