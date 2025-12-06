Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2025 15:20Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ
06 декабря 2025 14:38Канадская семья Фейнстра возвращается на родину
06 декабря 2025 12:40Экзотические цветы расцвели в Ботаническом саду ННГУ
06 декабря 2025 12:05Глава Бора Боровский прокомментировал ситуацию с школой рок-н-ролла
06 декабря 2025 09:00Как вывести тараканов и не отравить соседей: простая инструкция по дезинсекции
05 декабря 2025 21:33Институт демографического развития составил портрет потенциального родителя
05 декабря 2025 20:57Никитин обсудил с Чернышенко проекты в сфере образования, туризма и спорта
05 декабря 2025 19:49Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах
05 декабря 2025 19:22Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные
05 декабря 2025 19:1024 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни
Общество

Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ

06 декабря 2025 15:20 Общество
Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ

Фото: Александр Воложанин

Жительница Нижнего Новгорода столкнулась с неожиданной проблемой после косметических процедур. Ее лицо оказалось неузнаваемым для систем распознавания, установленных на входе в метро.

Как пишет URA.RU, девушка сделала процедуру увеличения губ с помощью филлеров. Когда она попыталась пройти через турникет в метро, система не смогла опознать ее лицо. Чтобы убедиться, что дело именно в этом, она попробовала воспользоваться биометрией в нескольких магазинах — результат оказался тем же.

Ситуацию прокомментировала пластический хирург Надежда Рождественская. По ее словам, сильные изменения внешности действительно могут повлиять на работу биометрических систем. Она объяснила, что девушке стоит обратиться в банк и предоставить справку из клиники, где проводилась процедура, чтобы обновить биометрические данные.

Однако врач предупредила что со временем филлеры могут рассосаться, и губы вернутся к прежнему виду. В этом случае шаблон снова придется менять.

Ранее сообщалось, что более 100 мастеров сферы красоты прошли обучение по профилактике ВИЧ в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
биометрия красота Метро
Поделиться:
Новости по теме
14 сентября 2025 17:29Нижегородцев предупредили о вреде масок для лица из некоторых овощей
10 августа 2025 11:36Трихолог Варенова рассказала нижегородцам о вреде для волос масок из пива
14 мая 2025 11:16Нижегородок предостерегли от смертельно опасных экспериментов с липолитиками
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных