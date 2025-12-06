Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ

Фото:
Жительница Нижнего Новгорода столкнулась с неожиданной проблемой после косметических процедур. Ее лицо оказалось неузнаваемым для систем распознавания, установленных на входе в метро.
Как пишет URA.RU, девушка сделала процедуру увеличения губ с помощью филлеров. Когда она попыталась пройти через турникет в метро, система не смогла опознать ее лицо. Чтобы убедиться, что дело именно в этом, она попробовала воспользоваться биометрией в нескольких магазинах — результат оказался тем же.
Ситуацию прокомментировала пластический хирург Надежда Рождественская. По ее словам, сильные изменения внешности действительно могут повлиять на работу биометрических систем. Она объяснила, что девушке стоит обратиться в банк и предоставить справку из клиники, где проводилась процедура, чтобы обновить биометрические данные.
Однако врач предупредила что со временем филлеры могут рассосаться, и губы вернутся к прежнему виду. В этом случае шаблон снова придется менять.
Ранее сообщалось, что более 100 мастеров сферы красоты прошли обучение по профилактике ВИЧ в Нижегородской области.
