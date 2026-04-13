Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Происшествия

Нижегородец жестоко избил пенсионерку наличником от двери

13 апреля 2026 10:15 Происшествия
Нижегородец жестоко избил пенсионерку наличником от двери

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Арзамасе 36-летний нижегородец жестоко избил 64-летнюю женщину наличником от двери. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. 

Инцидент произошел на улице 9 Мая. Пострадавшую в тяжелом состоянии обнаружила соседка. Медики диагностировали у пенсионерки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и множественные ушибленные раны головы.

Как установили сотрудники уголовного розыска, в тот день пострадавшая находилась дома вместе со знакомым. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина схватил деревянный дверной обналичник и несколько раз ударил женщину по голове.

Личность нападавшего оперативно установили. Им оказался безработный местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, а также за причинение вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. Кроме того, он привлекался к административной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд заключил фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в магазине Сарова двое мужчин сильно избили посетителя торговой точки. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Избиение МВД
Поделиться:
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных