Нижегородец жестоко избил пенсионерку наличником от двери Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Арзамасе 36-летний нижегородец жестоко избил 64-летнюю женщину наличником от двери. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел на улице 9 Мая. Пострадавшую в тяжелом состоянии обнаружила соседка. Медики диагностировали у пенсионерки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и множественные ушибленные раны головы.

Как установили сотрудники уголовного розыска, в тот день пострадавшая находилась дома вместе со знакомым. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина схватил деревянный дверной обналичник и несколько раз ударил женщину по голове.

Личность нападавшего оперативно установили. Им оказался безработный местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, а также за причинение вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. Кроме того, он привлекался к административной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд заключил фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

