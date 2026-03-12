Москвича будут судить за избиение мужчины и серию краж в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде перед судом предстанет житель Москвы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчине вменяются ч. 1 ст. 112 УК РФ "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и несколько эпизодов по ст. 158 УК РФ "кража", включая квалифицированные составы.
По версии следствия, в июне 2025 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был возле остановки общественного транспорта "площадь Героев". Там он ударил мужчину ребром ладони по нижней челюсти. От удара потерпевший упал и потерял сознание.
Врачи зафиксировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.
Следствие считает, что после этого обвиняемый воспользовался бессознательным состоянием мужчины. Он похитил из его сумки мобильный телефон и перевел с банковского счета потерпевшего более 200 тысяч рублей.
Кроме того, в июле 2025 года, по данным следствия, мужчина совершил еще одну кражу. Днем он похитил с прилавка сетевого магазина дорогостоящий алкоголь.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
