Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
12 марта 2026 13:29 Происшествия
Москвича будут судить за избиение мужчины и серию краж в Нижнем Новгороде

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет житель Москвы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчине вменяются ч. 1 ст. 112 УК РФ "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и несколько эпизодов по ст. 158 УК РФ "кража", включая квалифицированные составы.

По версии следствия, в июне 2025 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был возле остановки общественного транспорта "площадь Героев". Там он ударил мужчину ребром ладони по нижней челюсти. От удара потерпевший упал и потерял сознание.

Врачи зафиксировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Следствие считает, что после этого обвиняемый воспользовался бессознательным состоянием мужчины. Он похитил из его сумки мобильный телефон и перевел с банковского счета потерпевшего более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2025 года, по данным следствия, мужчина совершил еще одну кражу. Днем он похитил с прилавка сетевого магазина дорогостоящий алкоголь.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса будут судить после массового ДТП под Арзамассом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

