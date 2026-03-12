Москвича будут судить за избиение мужчины и серию краж в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет житель Москвы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчине вменяются ч. 1 ст. 112 УК РФ "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и несколько эпизодов по ст. 158 УК РФ "кража", включая квалифицированные составы.

По версии следствия, в июне 2025 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был возле остановки общественного транспорта "площадь Героев". Там он ударил мужчину ребром ладони по нижней челюсти. От удара потерпевший упал и потерял сознание.

Врачи зафиксировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Следствие считает, что после этого обвиняемый воспользовался бессознательным состоянием мужчины. Он похитил из его сумки мобильный телефон и перевел с банковского счета потерпевшего более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2025 года, по данным следствия, мужчина совершил еще одну кражу. Днем он похитил с прилавка сетевого магазина дорогостоящий алкоголь.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса будут судить после массового ДТП под Арзамассом.