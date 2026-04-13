  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

13 апреля 2026 11:10 Общество
Семеновский Горводоканал оштрафовали за неустранение экологических нарушений

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Канавинский районный суд привлек МП "Горводоканал" к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Поводом стало неисполнение в установленный срок предписания надзорного органа и неполное устранение ранее выявленных нарушений.

Предприятие обслуживает очистные сооружения Семенова, реконструированные по федеральному проекту "Оздоровление Волги". В ходе проверки 2024 года на объекте обнаружили 19 нарушений природоохранного законодательства.

Среди них — сброс сточных вод в реку Санохта с превышением нормативов. По данным надзорного ведомства, деятельность предприятия оказывала негативное воздействие на водный объект. Нарушения также касались охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

По итогам проверки водоканал привлекли к ответственности и обязали устранить все выявленные нарушения. Однако внеплановая проверка весной 2025 года показала, что предписание выполнено не полностью: неустраненными остались 11 пунктов.

За неисполнение требований Росприроднадзора предприятие оштрафовано по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ. Кроме того, специалисты ведомства рассчитали и взыскали ущерб, причиненный водному объекту.

В настоящее время на контроле управления остаются три нарушения. Надзорный орган добивается приведения деятельности предприятия в соответствие с природоохранными требованиями.

Ранее сообщалось, что семеновское ООО "Сухобезводинское ЖКХ" заплатит 3,3 млн рублей за вред окружающей среде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Семенов Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных