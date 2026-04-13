Семеновский "Горводоканал" оштрафовали за неустранение экологических нарушений

Канавинский районный суд привлек МП "Горводоканал" к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.
Поводом стало неисполнение в установленный срок предписания надзорного органа и неполное устранение ранее выявленных нарушений.
Предприятие обслуживает очистные сооружения Семенова, реконструированные по федеральному проекту "Оздоровление Волги". В ходе проверки 2024 года на объекте обнаружили 19 нарушений природоохранного законодательства.
Среди них — сброс сточных вод в реку Санохта с превышением нормативов. По данным надзорного ведомства, деятельность предприятия оказывала негативное воздействие на водный объект. Нарушения также касались охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.
По итогам проверки водоканал привлекли к ответственности и обязали устранить все выявленные нарушения. Однако внеплановая проверка весной 2025 года показала, что предписание выполнено не полностью: неустраненными остались 11 пунктов.
За неисполнение требований Росприроднадзора предприятие оштрафовано по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ. Кроме того, специалисты ведомства рассчитали и взыскали ущерб, причиненный водному объекту.
В настоящее время на контроле управления остаются три нарушения. Надзорный орган добивается приведения деятельности предприятия в соответствие с природоохранными требованиями.
