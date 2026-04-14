Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут запускать с 25 апреля

В Нижнем Новгороде идет подготовка городских фонтанов к новому сезону. Их пробный запуск начнется с 25 апреля. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы сказала директор департамента благоустройства администрации города Елена Пегова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По ее словам, в столице Приволжья насчитывается 25 муниципальных фонтанов. В ряде районов специалисты уже начали работы по расконсервации — с объектов снимают защитные укрытия, затем будут проведены техническое обслуживание и наладка оборудования.
После чего городские службы проведут пробные пуски фонтанов. Они пройдут в период с 25 по 30 апреля. А с 1 мая, все городские фонтаны заработают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в 2026 не будут запускать пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода.
