Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.
Сейчас в городе находятся 25 муниципальных фонтанов, в том числе два в Кстовском районе: на бульваре Нефтепереработчиков (бульвар Мира) и в селе Запрудном на улице Магистральной у дома №28.
Перед запуском фонтанов подрядные организации проведут комплекс работ по их расконсервации после зимы. С 15 по 30 апреля специалисты снимут деревянные укрытия, очистят поверхности чаш, установят необходимое оборудование и проверят насосные и электрические системы.
Также запланированы пусконаладочные работы и пробные запуски фонтанов.
Ранее сообщалось, что перед началом сезона будет проведен косметический ремонт фонтана в Автозаводском парке.
