Общество

Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая

05 марта 2026 11:43
Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.

Сейчас в городе находятся 25 муниципальных фонтанов, в том числе два в Кстовском районе: на бульваре Нефтепереработчиков (бульвар Мира) и в селе Запрудном на улице Магистральной у дома №28.

Перед запуском фонтанов подрядные организации проведут комплекс работ по их расконсервации после зимы. С 15 по 30 апреля специалисты снимут деревянные укрытия, очистят поверхности чаш, установят необходимое оборудование и проверят насосные и электрические системы.

Также запланированы пусконаладочные работы и пробные запуски фонтанов.

Ранее сообщалось, что перед началом сезона будет проведен косметический ремонт фонтана в Автозаводском парке. 

Благоустройство весна Фонтаны
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных