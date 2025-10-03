Фонтан хотят установить для поддержания уровня воды в Борзовке

Установить фонтан на одном из участков реки Борзовки для обеспечения ее водности могут в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства прибрежной территории. Такую возможность рассматривают городская администрация и региональное министерство экологии, сообщает ИА "Время Н".
По предварительным расчетам, фонтан сможет ежедневно добавлять в реку до 70 кубометров воды. Стоимость реализации оценивается в 20 миллионов рублей. Сейчас изучаются возможные источники финансирования проекта.
Как сообщили в администрации Ленинского района, русло Борзовки в нормальном состоянии, пересыхания нет. Напомним, реку уже приводили в порядок в 2023 году. Тогда из русла убрали более 12 тысяч тонн донных отложений, а с берегов вывезли свыше 25 тысяч тонн мусора.
Однако весной этого года жители снова пожаловались на загрязнение берегов и незаконный сброс отходов. После обращений была организована дополнительная уборка.
По информации минэкологии, за состоянием территории вдоль реки следят по муниципальному контракту. При необходимости подрядчики косят траву, вырубают поросль и убирают мусор. Кроме того, городские службы продолжают бороться с предприятиями, которые сливают в реку неочищенные стоки.
Ранее сообщалось, что нижегородские фонтаны начали отключать на зиму с 1 октября.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+