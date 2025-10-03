Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2025 14:19Нижегородцам рассказали, когда "переобуваться" к зиме
03 октября 2025 13:22Фонтан хотят установить для поддержания уровня воды в Борзовке
03 октября 2025 13:07Бутик-отель на Сергиевской в Нижнем Новгороде откроется досрочно
03 октября 2025 12:16Никитин и Дорофеевский посетили новый образовательный кластер ж/д транспорта
03 октября 2025 11:55Руками не трогать: россияне оценили преимущества голосового управления
03 октября 2025 11:30А сколько сим-карт у вас? Как не остаться без связи после 1 ноября
03 октября 2025 11:15Глеб Никитин проверил работу трех нижегородских техникумов
03 октября 2025 11:12Нижегородские школьники повысили уровень цифровой грамотности в День рунета
03 октября 2025 10:52Карантин по ОРВИ частично введен в 10 школах и 38 детсадах Нижегородской области
03 октября 2025 10:19Еще один ЖК с подземной парковкой построят в Советском районе
Общество

Фонтан хотят установить для поддержания уровня воды в Борзовке

03 октября 2025 13:22 Общество
Фонтан для поддержания уровня воды могут установить у Борзовки

Установить фонтан на одном из участков реки Борзовки для обеспечения ее водности могут в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства прибрежной территории. Такую возможность рассматривают городская администрация и региональное министерство экологии, сообщает ИА "Время Н".

По предварительным расчетам, фонтан сможет ежедневно добавлять в реку до 70 кубометров воды. Стоимость реализации оценивается в 20 миллионов рублей. Сейчас изучаются возможные источники финансирования проекта.

Как сообщили в администрации Ленинского района, русло Борзовки в нормальном состоянии, пересыхания нет. Напомним, реку уже приводили в порядок в 2023 году. Тогда из русла убрали более 12 тысяч тонн донных отложений, а с берегов вывезли свыше 25 тысяч тонн мусора.

Однако весной этого года жители снова пожаловались на загрязнение берегов и незаконный сброс отходов. После обращений была организована дополнительная уборка.

По информации минэкологии, за состоянием территории вдоль реки следят по муниципальному контракту. При необходимости подрядчики косят траву, вырубают поросль и убирают мусор. Кроме того, городские службы продолжают бороться с предприятиями, которые сливают в реку неочищенные стоки. 

Ранее сообщалось, что нижегородские фонтаны начали отключать на зиму с 1 октября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Река Экология
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2025 10:10Нижний Новгород помогает благоустраивать сквер в центре Сухума
29 сентября 2025 13:45В Ардатове по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроен Техникумовский пруд
26 сентября 2025 10:28Нижегородские власти намерены отказаться от уборки листвы в парках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных