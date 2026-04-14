Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода не будет работать в 2026 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе не будут запускать в 2026 году. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы сказала директор департамента благоустройства администрации города Елена Пегова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, на территории города расположена 21 пляжная зона: 14 пляжей и 7 зон отдыха у воды.

"В период месячника благоустройства эти территории также начинают приводиться в нормативное состояние. Содержание пляжных зон осуществляется районами города и дирекцией парков и скверов — у нее семь пляжей и одна зона отдыха", — отметила она.

Елена Пегова добавила, что в летний период планируется открыть на один пляж меньше. Это связано с тем, что в парке 777-летия, где расположена зона отдыха, проводится благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды". Работы планируется завершить в середине лета.

"Поэтому запускать пляж в эксплуатацию не имеет смысла", — подчеркнула она.

По словам Елены Пеговой, в рамках подготовки пляжных зон отремонтируют оборудование, заменят песок, а также проведут водолазное обследование и очистку акватории.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде проведут благоустройство семи общественных зон.