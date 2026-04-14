Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 12:05
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
14 апреля 2026 12:02
Эксклюзив
Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода не будет работать в 2026 году
14 апреля 2026 11:53
Жителей и гостей Петербурга предостерегли от посещения пляжа на Финском заливе
14 апреля 2026 11:46
Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля
14 апреля 2026 11:31
Более 20 тысяч нижегородцев выйдут на субботник 18 апреля
14 апреля 2026 11:00
Паводок отступает: от воды освободились три участка нижегородских дорог
14 апреля 2026 10:45
Нижегородцам показали эскиз новой высотки в районе улицы Медицинской
14 апреля 2026 10:29
Паромная переправа через Оку в Павловском округе приостановит работу 14 апреля
14 апреля 2026 10:01
В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане
14 апреля 2026 09:37
Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны"
Общество

Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода не будет работать в 2026 году

14 апреля 2026 12:02 Общество
Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода не будет работать в 2026 году

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе не будут запускать в 2026 году. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы сказала директор департамента благоустройства администрации города Елена Пегова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, на территории города расположена 21 пляжная зона: 14 пляжей и 7 зон отдыха у воды.  

"В период месячника благоустройства эти территории также начинают приводиться в нормативное состояние. Содержание пляжных зон осуществляется районами города и дирекцией парков и скверов — у нее семь пляжей и одна зона отдыха", — отметила она.  

Елена Пегова добавила, что в летний период планируется открыть на один пляж меньше. Это связано с тем, что в парке 777-летия, где расположена зона отдыха, проводится благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды". Работы планируется завершить в середине лета.

"Поэтому запускать пляж в эксплуатацию не имеет смысла", — подчеркнула она.  

По словам Елены Пеговой, в рамках подготовки пляжных зон отремонтируют оборудование, заменят песок, а также проведут водолазное обследование и очистку акватории.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде проведут благоустройство семи общественных зон. 

Новости по теме
06 апреля 2026 09:17
120 тысяч человек планируют привлечь к большой уборке Нижнего Новгорода
25 марта 2026 17:04
Нижний Новгород приведут в порядок после снежной зимы
